Börsen Start Update
Börsenstart USA - 20.10. - US Tech 100 stark +0,93 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.381,73 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Apple +2,63 %, Salesforce +2,05 %, Merck & Co +1,65 %, Unitedhealth Group +1,63 %, Goldman Sachs Group +0,91 %
Flop-Werte: American Express -0,95 %, Visa (A) -0,62 %, The Home Depot -0,47 %, Coca-Cola -0,44 %, Walmart -0,32 %
Der US Tech 100 steht bei 25.055,36 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
Top-Werte: ON Semiconductor +4,51 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,44 %, Arm Holdings +3,87 %, Lululemon Athletica +3,67 %, KLA Corporation +3,46 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -6,41 %, O'Reilly Automotive -1,11 %, Charter Communications Registered (A) -0,89 %, Marvell Technology -0,83 %, Constellation Energy -0,61 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.707,98 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +5,74 %, Cooper Companies +4,86 %, ON Semiconductor +4,51 %, Las Vegas Sands +4,20 %, Robinhood Markets Registered (A) +4,05 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -6,41 %, Hologic -5,04 %, Incyte -3,83 %, Oracle -3,07 %, Kenvue -1,54 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.