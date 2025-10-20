Börsenstart USA - 20.10. - US Tech 100 stark +0,93 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.381,73 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Apple +2,63 %, Salesforce +2,05 %, Merck & Co +1,65 %, Unitedhealth Group +1,63 %, Goldman Sachs Group +0,91 %

Flop-Werte: American Express -0,95 %, Visa (A) -0,62 %, The Home Depot -0,47 %, Coca-Cola -0,44 %, Walmart -0,32 %

Der US Tech 100 steht bei 25.055,36 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +4,51 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,44 %, Arm Holdings +3,87 %, Lululemon Athletica +3,67 %, KLA Corporation +3,46 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -6,41 %, O'Reilly Automotive -1,11 %, Charter Communications Registered (A) -0,89 %, Marvell Technology -0,83 %, Constellation Energy -0,61 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.707,98 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +5,74 %, Cooper Companies +4,86 %, ON Semiconductor +4,51 %, Las Vegas Sands +4,20 %, Robinhood Markets Registered (A) +4,05 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -6,41 %, Hologic -5,04 %, Incyte -3,83 %, Oracle -3,07 %, Kenvue -1,54 %