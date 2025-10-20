DAX, Replimune Group & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Replimune Group
|+104,66 %
|Biotechnologie
|🥈
|Celcuity
|+45,74 %
|Biotechnologie
|🥉
|Canaan (A) (A)
|+25,55 %
|Halbleiter
|🟥
|Solana Company Registered (A)
|-18,18 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|ThyssenKrupp
|-20,92 %
|Stahl und Bergbau
|🟥
|Verastem
|-22,15 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Beyond Meat
|Nahrungsmittel
|🥈
|Prince Silver Registered
|Rohstoffe
|🥉
|Arafura Rare earths
|Rohstoffe
|Kuros Biosciences
|Biotechnologie
|European Lithium
|Rohstoffe
|ThyssenKrupp
|Stahl und Bergbau
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|208
|-
|🥈
|ThyssenKrupp
|127
|Stahl und Bergbau
|🥉
|Gerresheimer
|64
|Gesundheitswesen
|TKMS
|50
|Maschinenbau
|DroneShield
|48
|Sonstige Technologie
|Silber
|41
|Rohstoffe
