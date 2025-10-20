KI neu gedacht: Diese Partnerschaft könnte den Markt anheizen!

IBM und das auf Inferenztechnologie spezialisierte Unternehmen Groq haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen zu beschleunigen. Wie beide Firmen mitteilen, sollen Kunden künftig direkt über IBMs Plattform watsonx Orchestrate auf Groqs Hochgeschwindigkeits-KI-Technologie GroqCloud zugreifen können.

Die Kooperation zielt darauf ab, den Einsatz sogenannter "agentischer KI-Systeme" in Schlüsselbranchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie massiv zu beschleunigen. GroqCloud ermögliche eine mehr als fünffach schnellere und zugleich kostengünstigere KI-Inferenz als herkömmliche GPU-Systeme. Dadurch sollen KI-Modelle mit besonders niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit auch in großem Maßstab betrieben werden können.

Groq-Chef Jonathan Ross erklärte, die gemeinsame Lösung sei "darauf ausgelegt, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit gleichzeitig zu liefern". IBM betonte, das Angebot helfe Firmen, "den Schritt von der experimentellen zur produktiven KI" deutlich zu verkürzen.

Technische Integration vertieft Zusammenarbeit

Im Rahmen der Partnerschaft wollen IBM und Groq Software und Hardware kombinieren, damit KI-Modelle schneller, effizienter und kostengünstiger laufen. Entwicklerinnen und Entwickler sollen damit unterschiedliche Ansätze für typische Herausforderungen bei der KI-Inferenz testen können. Zukünftig werden IBMs eigene Granite-KI-Modelle auf GroqCloud laufen, sodass die firmeneigenen Modelle problemlos mit Groqs Infrastruktur zusammenarbeiten können.

IBM stärkt Allianz mit AWS im Nahen Osten

Parallel zu dieser Kooperation vertieft IBM auch die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS). Im Mittelpunkt steht der Ausbau von Cloud- und KI-Lösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Das IBM-Softwareportfolio soll dort künftig als Software-as-a-Service direkt aus regionalen AWS-Rechenzentren angeboten werden.

Nach Unternehmensangaben können Firmen in diesen Märkten dadurch Innovationen vorantreiben und gleichzeitig lokale Datenschutz- und Compliance-Vorgaben erfüllen – ein entscheidender Vorteil in stark regulierten Wachstumsregionen.

Blick auf die Quartalszahlen

Die Ankündigungen erfolgen kurz vor der Veröffentlichung der IBM-Zahlen für das dritte Quartal am Mittwoch. Analystinnen und Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von rund 2,43 US-Dollar. Anleger dürften daher genau beobachten, ob der Konzern mit den neuen Partnerschaften seine KI-Strategie auch in konkrete Geschäftsergebnisse umsetzen kann.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

