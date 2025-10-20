Sopra Crypto Solutions
Sopra Financial Technology startet Bitcoin-backed Lending mit VR Bank Bayern Mitte und 21bitcoin (FOTO)
Nürnberg/Ingolstadt/Salzburg (ots) - Die Sopra Financial Technology GmbH, die VR
Bank Bayern Mitte und 21bitcoin starten ein Pilotprojekt für das erste
regulierte Bitcoin-backed Lending in Deutschland. Die neue White-Label-Lösung
basiert auf der Plattform Sopra Crypto Solutions. Sie ermöglicht
Finanzinstituten den gesetzeskonformen Einstieg in das Geschäft mit Krediten,
die mit digitalen Assets besichert sind.
Mit Bitcoin-backed Lending reagieren die Partner auf die wachsende Nachfrage von
Kunden mit signifikantem Crypto-Vermögen nach liquiden Mitteln, ohne ihre
digitalen Assets verkaufen zu müssen. Die gemeinsame Lösung funktioniert nach
dem Prinzip eines Lombardkredits: Bitcoin werden als Sicherheit hinterlegt, der
Kreditbetrag wird in Euro ausbezahlt. "Das Thema Bitcoin-backed Lending ist der
logische nächste Schritt für zukunftsorientierte Banken", sagt Thomas Münch
Product Owner bei Sopra Financial Technology GmbH . "Durch die enge
konzeptionelle Zusammenarbeit mit unseren Partnern schaffen wir ein juristisch
geprüftes und technologisch ausgereiftes Produkt, das auch anderen
Finanzinstituten einen schnellen und sicheren Markteintritt ermöglicht. Wir
reduzieren die Eintrittsbarriere erheblich."
Regulierte Innovation als Kern des Angebots
Die Grundlage dafür bildet Sopra Crypto Solutions , eine modulare Plattform, auf
der das Pilotprojekt umgesetzt wird. Sopra Financial Technology hat die
Plattform speziell für regulierte Crypto-Services entwickelt. Die Plattform
deckt das gesamte Spektrum von Verwahrung, Handel, Compliance, Reporting und
Beleihung ab. Sie bietet Banken und Finanzdienstleistern eine sichere und
skalierbare Infrastruktur, die alle Bestimmungen der europäischen
MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation), nationale
Lizenzierungsvorgaben sowie der KYC-/AML-Regularien einhält. Das ist ein klarer
Vorteil für Finanzinstitute, die in das Geschäft mit digitalen Assets einsteigen
wollen, ohne selbst eine komplexe, vollständig regulierungskonforme
Infrastruktur aufbauen zu müssen.
Die VR Bank Bayern Mitte eG bringt als eine der ersten deutschen Banken mit
eigener Bitcoin-Strategie ihre Expertise in der praktischen Umsetzung von
Crypto-Dienstleistungen im Bankenkontext ein. Die Kooperation mit der FIOR
Digital GmbH (21bitcoin) ergänzt das Ökosystem durch eine etablierte,
nutzerfreundliche Schnittstelle zur Verwaltung von Bitcoin-Assets und fungiert
konzeptionell als wichtiger Partner für die Crypto-Verwahrung und -Abwicklung.
Stimmen der Partner
Andreas Streb, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bayern Mitte kommentiert:
Stimmen der Partner
Andreas Streb, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bayern Mitte kommentiert:
