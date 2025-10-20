Sopra Financial Technology startet Bitcoin-backed Lending mit VR Bank Bayern Mitte und 21bitcoin (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSopra Steria Group AktievorwärtsNachrichten zu Sopra Steria Group

    Nürnberg/Ingolstadt/Salzburg (ots) - Die Sopra Financial Technology GmbH, die VR
    Bank Bayern Mitte und 21bitcoin starten ein Pilotprojekt für das erste
    regulierte Bitcoin-backed Lending in Deutschland. Die neue White-Label-Lösung
    basiert auf der Plattform Sopra Crypto Solutions. Sie ermöglicht
    Finanzinstituten den gesetzeskonformen Einstieg in das Geschäft mit Krediten,
    die mit digitalen Assets besichert sind.

    Mit Bitcoin-backed Lending reagieren die Partner auf die wachsende Nachfrage von
    Kunden mit signifikantem Crypto-Vermögen nach liquiden Mitteln, ohne ihre
    digitalen Assets verkaufen zu müssen. Die gemeinsame Lösung funktioniert nach
    dem Prinzip eines Lombardkredits: Bitcoin werden als Sicherheit hinterlegt, der
    Kreditbetrag wird in Euro ausbezahlt. "Das Thema Bitcoin-backed Lending ist der
    logische nächste Schritt für zukunftsorientierte Banken", sagt Thomas Münch
    Product Owner bei Sopra Financial Technology GmbH . "Durch die enge
    konzeptionelle Zusammenarbeit mit unseren Partnern schaffen wir ein juristisch
    geprüftes und technologisch ausgereiftes Produkt, das auch anderen
    Finanzinstituten einen schnellen und sicheren Markteintritt ermöglicht. Wir
    reduzieren die Eintrittsbarriere erheblich."

    Regulierte Innovation als Kern des Angebots

    Die Grundlage dafür bildet Sopra Crypto Solutions , eine modulare Plattform, auf
    der das Pilotprojekt umgesetzt wird. Sopra Financial Technology hat die
    Plattform speziell für regulierte Crypto-Services entwickelt. Die Plattform
    deckt das gesamte Spektrum von Verwahrung, Handel, Compliance, Reporting und
    Beleihung ab. Sie bietet Banken und Finanzdienstleistern eine sichere und
    skalierbare Infrastruktur, die alle Bestimmungen der europäischen
    MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation), nationale
    Lizenzierungsvorgaben sowie der KYC-/AML-Regularien einhält. Das ist ein klarer
    Vorteil für Finanzinstitute, die in das Geschäft mit digitalen Assets einsteigen
    wollen, ohne selbst eine komplexe, vollständig regulierungskonforme
    Infrastruktur aufbauen zu müssen.

    Die VR Bank Bayern Mitte eG bringt als eine der ersten deutschen Banken mit
    eigener Bitcoin-Strategie ihre Expertise in der praktischen Umsetzung von
    Crypto-Dienstleistungen im Bankenkontext ein. Die Kooperation mit der FIOR
    Digital GmbH (21bitcoin) ergänzt das Ökosystem durch eine etablierte,
    nutzerfreundliche Schnittstelle zur Verwaltung von Bitcoin-Assets und fungiert
    konzeptionell als wichtiger Partner für die Crypto-Verwahrung und -Abwicklung.

    Stimmen der Partner

    Andreas Streb, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bayern Mitte kommentiert:
