Sopra Financial Technology startet Bitcoin-backed Lending mit VR Bank Bayern Mitte und 21bitcoin (FOTO)

Nürnberg/Ingolstadt/Salzburg (ots) - Die Sopra Financial Technology GmbH, die VR

Bank Bayern Mitte und 21bitcoin starten ein Pilotprojekt für das erste

regulierte Bitcoin-backed Lending in Deutschland. Die neue White-Label-Lösung

basiert auf der Plattform Sopra Crypto Solutions. Sie ermöglicht

Finanzinstituten den gesetzeskonformen Einstieg in das Geschäft mit Krediten,

die mit digitalen Assets besichert sind.



Mit Bitcoin-backed Lending reagieren die Partner auf die wachsende Nachfrage von

Kunden mit signifikantem Crypto-Vermögen nach liquiden Mitteln, ohne ihre

digitalen Assets verkaufen zu müssen. Die gemeinsame Lösung funktioniert nach

dem Prinzip eines Lombardkredits: Bitcoin werden als Sicherheit hinterlegt, der

Kreditbetrag wird in Euro ausbezahlt. "Das Thema Bitcoin-backed Lending ist der

logische nächste Schritt für zukunftsorientierte Banken", sagt Thomas Münch

Product Owner bei Sopra Financial Technology GmbH . "Durch die enge

konzeptionelle Zusammenarbeit mit unseren Partnern schaffen wir ein juristisch

geprüftes und technologisch ausgereiftes Produkt, das auch anderen

Finanzinstituten einen schnellen und sicheren Markteintritt ermöglicht. Wir

reduzieren die Eintrittsbarriere erheblich."





