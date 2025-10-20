BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Carl Zeiss sei mit 26 Prozent am stärksten im Bereich Consumer Medtech engagiert. Sie sieht für dieses Unternehmen mehr Chancen als Risiken./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 46,94EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Lisa Bedell Clive

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,40

Kursziel alt: 56,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



