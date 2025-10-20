Aktien New York
Positiver Wochenstart - Annäherung im Zollstreit USA/China
- US-Aktienmärkte starten mit Gewinnen in die Woche.
- Dow Jones steigt um 0,5% auf 46.405 Punkte.
- Handelsgespräche zwischen USA und China geplant.
NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 46.405 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,8 Prozent auf 6.715 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 25.081 Punkte hoch.
Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas milde gestimmt. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Diese Schritte kündigten Bemühungen Washingtons an, die Befürchtungen vor einem ausgewachsenen Handelskrieg mit China zu beruhigen, der erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte./edh/he
