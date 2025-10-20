RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Erlaubnis der US-Behörde FAA, die Produktion des 737-Max-Jets auf 42 Stück je Monat zu erhöhen. Diese Entscheidung sei positiv für den Ausblick auf das Jahr 2026 - auch für die Zulieferer des Flugzeugbauers./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 184,3EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 16:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

