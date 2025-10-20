    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    KI-Revolution

    Jeff Bezos: KI wird bis zum zum Weltraum knallen!

    Die Menschen sollten laut dem Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos über Künstliche Intelligenz aufgeregter und weniger entmutigt sein.

    KI-Revolution - Jeff Bezos: KI wird bis zum zum Weltraum knallen!
    Foto: Susan Walsh/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    "Ich sehe nicht, wie irgendjemand, der am Leben ist, entmutigt sein kann", sagte der 61-jährige Bezos während eines Panels auf der Italian Tech Week 2025 Anfang Oktober. "KI wird in jedem Unternehmen die Qualität erhöhen und ihre Produktivität steigern. Jedes Fertigungsunternehmen, jedes Hotel, jedes Konsumgüterunternehmen. Das ist schwer zu begreifen, aber es ist real."

    Bezos sagte, er habe keine zeitliche Prognose, da verschiedene Branchen KI wahrscheinlich in unterschiedlichem Tempo einführen werden. Derzeit befinde sich KI in einer "industriellen Blase", mit aufgeblähten Aktienkursen und Investoren, die Schwierigkeiten haben, zwischen "den guten Ideen und den schlechten Ideen" zu unterscheiden, sagte er.

    Letztlich würden die Gewinner, die die Technologie erfolgreich nutzen, um Forschung und Entwicklung in jeder Branche voranzutreiben, der Gesellschaft "gigantische" Vorteile bringen.

    "Es hat noch nie eine bessere Zeit gegeben, um sich auf die Zukunft zu freuen", meinte Bezos.

    KI hat einen unglaublichen Energiehunger. Rechenzentren benötigen Tausende von Megawatt Energie, um effektiv zu arbeiten.

    Bezos, Gründer und Inhaber von Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin, schlug eine mögliche Lösung für die Umweltprobleme der KI vor: Verlegt die Rechenzentren ins Weltall.

    "Eines der Dinge, die passieren werden – es ist schwer, genau zu wissen, wann, es sind mehr als 10 Jahre, aber ich wette, es sind nicht mehr als 20 Jahre – wir werden anfangen, diese riesigen Gigawatt-Rechenzentren im Weltraum zu bauen", sagte Bezos. "Diese riesigen Trainingscluster, die werden besser im Weltraum gebaut, weil wir dort Solarenergie haben."

    "Wir werden in der Lage sein, die Kosten terrestrischer Rechenzentren im Weltraum in den nächsten Jahrzehnten zu unterbieten", fügte er hinzu.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

