    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der Optimisten weiter angefeuert, dass der Verkauf von smarten Brillen zum bisherigen Kerngeschäft noch hinzu komme, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 313,3EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 16:22 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00, was einem Rückgang von -20,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der …