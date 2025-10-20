Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SILTRONIC AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten erwarten steigende Gewinner ab 2026 und Jefferies hat das Kursziel auf 75 Euro angehoben, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken wegen geopolitischer Unsicherheiten, die einige Anleger zum Ausstieg bewegen. Insgesamt zeigt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage eine positive Tendenz.