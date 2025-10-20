Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
1&1
Tagesperformance: +10,22 %
Platz 1
Performance 1M: -2,84 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +8,65 %
Platz 2
Performance 1M: +29,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SILTRONIC AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten erwarten steigende Gewinner ab 2026 und Jefferies hat das Kursziel auf 75 Euro angehoben, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken wegen geopolitischer Unsicherheiten, die einige Anleger zum Ausstieg bewegen. Insgesamt zeigt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage eine positive Tendenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 3
Performance 1M: -1,63 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +6,69 %
Platz 4
Performance 1M: -1,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz eines Rückgangs auf 91,5 EUR in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger die Chance für Nachkäufe, da die Auftragslage mit über 7 Mrd. EUR stabil ist. Die Erwartungen einer Erholung auf 117 EUR sind hoch, während technische Analysen den Bereich 90-94 EUR als kritisch einstufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 5
Performance 1M: -22,72 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 6
Performance 1M: -1,90 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 7
Performance 1M: -1,14 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 8
Performance 1M: +3,04 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 9
Performance 1M: -3,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein stabiler Kursboden unter 50 Euro als positiv angesehen wurde, wurde dieser kürzlich unterschritten, was zu Bedenken führt. Ein weiteres Kursziel von 40 Euro wird diskutiert. Dennoch bleibt Nagarro auf der Investitionsliste, da einige Anleger von einem höheren Marktwert ausgehen, trotz der aktuellen Vertrauenskrise.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nagarro eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 10
Performance 1M: +14,48 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 11
Performance 1M: -7,31 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 12
Performance 1M: -2,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und Bedenken über die Erreichung der Jahresziele belasten das Vertrauen. Analysten scheinen Währungsprobleme zu ignorieren, was zu optimistischen EPS-Prognosen führt. Anleger sind unsicher, ob TeamViewer die selbstgesteckten Ziele für 2025 erreichen kann, was das Sentiment weiter negativ beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 13
Performance 1M: -6,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über die erwartete Cash-Generierung bis 2026 sind, gibt es Bedenken über die aktuelle Kursentwicklung und die Auftragslage. Die letzten 14 Tage waren negativ, was Unsicherheit schürt. Technische Analysen deuten auf eine mögliche W-Formation hin, jedoch bleibt die Stimmung angespannt aufgrund von Druck durch Leerverkäufer.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
