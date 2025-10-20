Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein neuer Aufwärtstrend und positive Aufträge hervorgehoben werden, gibt es Bedenken wegen Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden, die die Aktie belasten könnten. Rheinmetall ergreift jedoch Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von China. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheiten im Markt widerspiegelt.