Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -7,31 %
Platz 1
Performance 1M: -6,55 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 2
Performance 1M: -12,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein neuer Aufwärtstrend und positive Aufträge hervorgehoben werden, gibt es Bedenken wegen Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden, die die Aktie belasten könnten. Rheinmetall ergreift jedoch Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von China. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheiten im Markt widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 3
Performance 1M: +1,78 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 4
Performance 1M: -1,14 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 5
Performance 1M: -4,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu UniCredit
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UniCredit im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positives wird durch die Beteiligung an der Commerzbank und die bevorstehenden Quartalszahlen signalisiert. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von italienischen Staatsanleihen, die das Vertrauen in die Stabilität der Bank belasten könnten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber UniCredit eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -1,10 %
