BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 23,04EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:47 Uhr) gehandelt.



