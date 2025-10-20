DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach der TKMS-Abspaltung von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dirk Schlamp sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Abspaltung, die die Transparenz im Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache. Die TKMS-Aktie habe sich deutlich über ihre Erstnotiz hinaus entwickelt und bestätige damit die sehr positive Marktaufnahme./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,59 % und einem Kurs von 9,672EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 16:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



