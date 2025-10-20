    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica nach Zahlen von 313 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüter- und Brillenkonzern habe ein Rekordquartal abgeliefert und dabei die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei geografisch breit gefächert gewesen und durch die starke Dynamik smarter Brillen getragen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 314,7EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 16:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Aristotelis Moutopoulos
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


