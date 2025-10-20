Devisen
Euro hält sich zum US-Dollar stabil
- Euro bleibt stabil bei 1,1658 US-Dollar.
- Frankreichs Kreditwürdigkeit auf "A+" herabgestuft.
- Technisches Bild für Euro trübt sich laut Helaba.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Montagnachmittag 1,1658 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1655 (Freitag: 1,1681) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8560) Euro.
Ein weiteres Alarmzeichen für Frankreichs Regierung spielte am Devisenmarkt kaum eine Rolle: Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hatte die Kreditwürdigkeit des hoch verschuldeten Landes von "AA-" auf "A+" abgestuft. Obwohl zuletzt ein Entwurf für den Haushalt eingebracht wurde, bleibe die Unsicherheit bestehen, hieß es zur Begründung. Durch die schlechtere Bewertung kann die Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen steigen. Erst im September hatte Fitch die Note für die Kreditwürdigkeit des Landes von "AA-" auf "A+" reduziert.
Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat sich allerdings das technische Bild für den Euro eingetrübt. Der Kurs sei wieder unter die 21- und 55-Tage-Durchschnittslinien gesunken, welche die kurz- und mittelfristigen Trends beschreiben.
Noch vor einer Woche war der Euro deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar gestartet. Im Verlauf hatte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den Vereinigten Staaten die US-Währung belastet.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86950) britische Pfund, 175,71 (175,70) japanische Yen und 0,9239 (0,9257) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) nahm Kurs auf ihr Rekordhoch und kostete zuletzt 4.325 Dollar. Das waren etwa 73 Dollar mehr als am Vortag./la/he
Goldpreis und Schuldenlast – Die „Fair-Sinclair-Ratio“
Stand: Oktober 2025
1. Ausgangslage
Gold notiert stabil über 4.200 USD, Silber über 51 USD – beide in Backwardation, ein Zeichen akuter physischer Knappheit. Engpässe in London, hohe Lease-Rates und monatelange Raffinerie-Rückstaus deuten auf einen angespannten physischen Markt. BRICS-Staaten repatriieren Gold, westliche Länder sichern strategische Rohstoffquellen – der globale Metallhandel wird zunehmend geopolitisch.
2. Der makroökonomische Kern: Schulden vs. Gold
Josh Fair (CEO Scottsdale Mint) knüpft an das Modell des legendären Traders Jim Sinclair an. Dessen Formel verband in den 1970er- und 2000er-Jahren die Auslandsverschuldung der USA mit ihren offiziellen Goldreserven, um einen „fairen“ Goldpreis zu berechnen:
Fair-Sinclair-Ratio:
Goldpreis = Auslandsverschuldung ÷ Goldreserven (in Unzen)
Sinclair traf mit dieser Methode zweimal historische Preisspitzen:
1970er → Prognose 900 $, erreicht ~875 $
2011 → Prognose 1.650 $, erreicht ~1.800 $
Fair überträgt dieses Prinzip auf 2025:
US-Auslandsverschuldung ≈ 8–9 Billionen USD
Goldreserven ≈ 8.133 t = 261 Mio Unzen
→ theoretischer Gleichgewichtspreis ≈ 30.000–35.000 USD pro Unze
Das Modell impliziert: je stärker die Dollarschulden steigen, desto höher müsste der Goldpreis liegen, um die Kaufkraft des Dollars abzusichern.
3. Zeithorizont und Bedeutung
Fair sieht die aktuelle Phase als erst „drittes oder viertes Inning“ eines mehrjährigen Zyklus – Zielzeitraum bis etwa 2030.
Kurzfristige Schwankungen sind wahrscheinlich, doch der strukturelle Trend zeigt:
Schulden wachsen schneller als reale Werte,
Vertrauen in Papiergeld sinkt,
physisches Gold wird zum geopolitischen Sicherungsanker.
Die „Fair-Sinclair-Ratio“ ist daher weniger Kursziel als Warnsignal:
Wenn Schulden weiter explodieren, kann der Markt nur über steigende Edelmetallpreise reagieren.
4. Fazit
Theoretischer Gleichgewichtspreis: 30.000 – 35.000 USD / oz
Realer Zeithorizont: 2025 – 2030
Kernaussage: Gold spiegelt nicht Spekulation, sondern Vertrauensverlust in Papiergeld.
Die Schulden-Gold-Relation markiert die langfristige Achse eines möglichen monetären Umbruchs.
Was sollen hier eigentlich die ganzen Untergangszenarien im Forum? Die Kurse steigen nun mal nicht, weil die Welt vorm Untergang steht sondern weil (lediglich) diverse Zentralbanken ihre Dollarreserven in Gold umtauschen. Daher, freut Euch doch lieber und müllt das Forum nicht zu.
Ob Wahnsinn oder nicht. Überkauft oder Überverkauft gibt es bei Gold nicht. Da gibt es keine Finanzkennzahlen wie bei einem Unternehmen. Gold produziert nichts, es gibt weder KGV noch KBV. Es ist die reine Angst und Panik die den Goldpreis treibt. Und das ist erst der Anfang. Wir leben in gefährlichen Zeiten.