    Euro hält sich zum US-Dollar stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt stabil bei 1,1658 US-Dollar.
    • Frankreichs Kreditwürdigkeit auf "A+" herabgestuft.
    • Technisches Bild für Euro trübt sich laut Helaba.
    Devisen - Euro hält sich zum US-Dollar stabil
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Montagnachmittag 1,1658 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1655 (Freitag: 1,1681) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8560) Euro.

    Ein weiteres Alarmzeichen für Frankreichs Regierung spielte am Devisenmarkt kaum eine Rolle: Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hatte die Kreditwürdigkeit des hoch verschuldeten Landes von "AA-" auf "A+" abgestuft. Obwohl zuletzt ein Entwurf für den Haushalt eingebracht wurde, bleibe die Unsicherheit bestehen, hieß es zur Begründung. Durch die schlechtere Bewertung kann die Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen steigen. Erst im September hatte Fitch die Note für die Kreditwürdigkeit des Landes von "AA-" auf "A+" reduziert.

    Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat sich allerdings das technische Bild für den Euro eingetrübt. Der Kurs sei wieder unter die 21- und 55-Tage-Durchschnittslinien gesunken, welche die kurz- und mittelfristigen Trends beschreiben.

    Noch vor einer Woche war der Euro deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar gestartet. Im Verlauf hatte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den Vereinigten Staaten die US-Währung belastet.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86950) britische Pfund, 175,71 (175,70) japanische Yen und 0,9239 (0,9257) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) nahm Kurs auf ihr Rekordhoch und kostete zuletzt 4.325 Dollar. Das waren etwa 73 Dollar mehr als am Vortag./la/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
