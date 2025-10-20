Russisches Öl im Visier: Trump zieht scharfe Linie gegen Indien!

Indiens Außenministerium hatte zuvor erklärt, man sei über kein Telefonat zwischen Modi und Trump informiert. Auf Trumps Aussage angesprochen, entgegnete der Präsident: "Aber wenn sie das sagen wollen, dann werden sie einfach weiterhin massive Zölle zahlen, und das wollen sie nicht."

Der US-Präsident Donald Trump hat erneut vor "massiven" Zöllen für Indien gewarnt, sollte das Land weiter russisches Öl importieren. Trump erklärte am Sonntag an Bord von Air Force One: "Ich habe mit dem indischen Premierminister Modi gesprochen, und er sagte, dass er sich nicht an den russischen Ölgeschäften beteiligen werde."

Positive Signale aus Washington

Trotz der scharfen Worte Trumps hatten indische Vertreter letzte Woche konstruktive Gespräche mit US-Beamten in Washington geführt. Ein indischer Beamter berichtete, dass die Verhandlungen "positive Fortschritte" gebracht hätten und Differenzen in Handelsfragen enger zusammengeführt worden seien.

Ein Sprecher des Weißen Hauses hatte zudem zuletzt erklärt, Indien habe seine russischen Ölkäufe halbiert. Quellen von Reuters widersprachen jedoch und wiesen darauf hin, dass bislang keine sofortigen Kürzungen sichtbar seien. Bestellungen für November seien bereits getätigt, sodass mögliche Reduzierungen erst in den Importzahlen für Dezember oder Januar abzulesen seien.

Indiens Rolle auf dem Ölmarkt

Indien ist nach China der zweitgrößte Abnehmer von russischem Rohöl. Laut S&P Global Commodities at Sea lag der durchschnittliche Import Indiens aus Russland im dritten Quartal bei 1,68 Millionen Barrel pro Tag, ein Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal. Indische Raffinerien versuchen demnach, ihre Versorgung breiter aufzustellen und weniger abhängig von russischem Öl zu werden.

Die Debatte über Handelszölle und Energieimporte dürfte die Beziehungen zwischen Washington und Neu-Delhi weiter belasten, während Indien gleichzeitig seine Energiestrategie diversifiziert und die geopolitischen Spannungen berücksichtigt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/INR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 87,94INR auf Forex (20. Oktober 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.