    ETS2-Verschiebung würde den Gebäudesektor noch weiter zurückwerfen

    Berlin (ots) - Anlässlich des Vorstoßes von Polen, Ungarn und weiteren
    EU-Mitgliedsstaaten, den Start des europäischen Emissionshandels für Gebäude und
    Verkehr (ETS2) vom Jahr 2027 auf 2030 zu verschieben, mahnt Jan Peter Hinrichs,
    Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG):

    "Die energetischen Gebäudesanierungen sind in Europa seit Jahren stark
    rückläufig, in Deutschland besonders gravierend. Die Sanierungsquote liegt bei
    mageren 0,69%, obwohl mehr als zwei Prozent notwendig wären, um die dringend
    benötigte energetische Ertüchtigung des Gebäudebestands gemäß nationaler und
    europäischer Klimaschutzziele zu erreichen. Eine Verschiebung des
    Emissionshandels würde dazu führen, dass viele Menschen unter steigenden
    Energiekosten leiden und Gebäude an Wert verlieren. Zwei Drittel aller
    Wohngebäude befinden sich in den Effizienzklassen D bis H und verbrauchen zu
    viel Energie. Gebäude in den schlechtesten Klassen G und H sind für 50% des
    Energieverbrauchs im Gebäudesektor verantwortlich."

    Eine Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V. (FIW) im Auftrag des
    BuVEG zeigt die Mehrkosten für energetisch schlechte Gebäude durch den ETS2: Je
    nach Energieeffizienzklasse und CO2-Preis entstehen Eigentümern mehrere Hunderte
    bis Tausende Euro an zusätzlichen Kosten jährlich.

    Hier finden Sie die Studie zu den Kostenauswirkungen durch den ETS2:
    https://ots.de/t8zBTi

    "Eine Verschiebung des ETS2 wäre eine Bankrotterklärung für die Ambitionen, den
    Gebäudebestand zukunftsfit zu machen. Europa braucht den politischen Antrieb,
    die Transformationsziele konsequent zu verfolgen. Energetische Sanierungen
    reduzieren den Verbrauch erheblich, senken Energiekosten, entlasten Wärme- und
    Energienetze und erhöhen den Wert der Gebäude," so Hinrichs abschließend.

    Zum BuVEG:

    Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an
    der Gebäudehülle beteiligten Bauprodukte. Dazu gehören Hersteller von Steinen,
    Dämmstoffen, Fenstern und Türen, Fassaden und Putzsystemen. Er bündelt die
    Interessen und das Fachwissen seiner Mitglieder und bringt beides in den
    Austausch mit Politik, Verbänden, Medien und NGOs ein.

    Pressekontakt:

    Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.
    mailto:presse@buveg.de
    T. 030 - 310 110 90
    Friedrichstrasse 95 (PB138)
    10117 Berlin

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/6141433
    OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle




