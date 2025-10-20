Dr. Langenmayr & Partner wird Teil der neo Kanzlei (FOTO)
München (ots) - Die Kanzlei Dr. Langenmayr und Partner mbB, eine der etablierten
Adressen in München für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, wird
Teil der neo Kanzlei (https://www.neo-kanzlei.de/) . Mit diesem Schritt stellt
die Kanzlei die Weichen für die Zukunft - fachlich, strategisch und menschlich.
Tradition trifft Transformation
