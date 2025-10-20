Dr. Langenmayr & Partner wird Teil der neo Kanzlei (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB
    München (ots) - Die Kanzlei Dr. Langenmayr und Partner mbB, eine der etablierten
    Adressen in München für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, wird
    Teil der neo Kanzlei (https://www.neo-kanzlei.de/) . Mit diesem Schritt stellt
    die Kanzlei die Weichen für die Zukunft - fachlich, strategisch und menschlich.

    Tradition trifft Transformation

    Seit Jahrzehnten steht Dr. Langenmayr und Partner für Qualität, persönliche
    Betreuung und interdisziplinäres Denken. Der Zusammenschluss mit der neo Kanzlei
    ist eine bewusste Entscheidung für Weiterentwicklung und Zukunftssicherung.

    "Wir verbinden das, was uns stark gemacht hat, mit den Möglichkeiten einer
    modernen, digital aufgestellten Kanzlei. Damit schaffen wir nachhaltige
    Perspektiven - für Mandanten, Mitarbeiter und Partner gleichermaßen", erklärt
    Martin Sedlmeyr, Partner bei Dr. Langenmayr und Partner.

    Breite Expertise vereint unter einem Dach

    Dr. Langenmayr & Partner vereint seit vielen Jahren unterschiedliche
    Kompetenzfelder in einer Kanzlei - und bietet damit eine ganzheitliche Beratung
    aus einer Hand:

    - Wirtschaftsprüfung: Prüfung und Beratung mit höchstem Qualitätsanspruch - von
    Jahresabschlüssen bis zur Unternehmensbewertung.
    - Steuerberatung: Individuelle steuerliche Gestaltung und laufende Beratung für
    Unternehmen, Familien und Privatpersonen.
    - Rechtsberatung: Interdisziplinäre Lösungen an der Schnittstelle von
    Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Unternehmensnachfolge.
    - Buchhaltung & Lohnabrechnung: Zuverlässige, digitale Prozesse, die für
    Transparenz, Effizienz und Sicherheit sorgen.

    Diese Vielfalt bildet die Grundlage für die neue gemeinsame Entwicklung mit der
    neo Kanzlei - hin zu einer modernen, vernetzten Beratungskultur.

    Partnerstruktur und Nachfolge mit Zukunft

    Die Partner - Dr. Edmund Weigert, Thilo Rath, Jochen Reiter, Martin Sedlmeyr und
    Dieter Westphal - bleiben dem Kanzleiteam erhalten. Der Zusammenschluss mit der
    neo Kanzlei ist zugleich ein geplanter Schritt in der Nachfolgegestaltung und
    sichert die langfristige Entwicklung des Münchner Standorts, der ab sofort als
    neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH firmiert.

    Neu im Führungsteam ist Johannes Irlbacher, Wirtschaftsprüfer und seit dem 1.
    Oktober 2025 Partner der neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH.

    Durch seine bisherige Tätigkeit im Bereich Private Equity hat Johannes Irlbacher
    umfassende Einblicke in Unternehmensakquisitionen, Beteiligungsstrukturen und
    Transaktionsprozesse gewonnen. Diese Expertise wird er gezielt einbringen, um
    bei neo Kanzlei den Bereich Transaction Advisory Service weiter auszubauen und
    Mandanten in allen Phasen von Unternehmenskäufen und -verkäufen kompetent zu
    begleiten.

    Vor allem in München, wo sich neo in einem Private-Equity-nahen Umfeld bewegt,
    soll dieser Bereich künftig gezielt gestärkt und weiterentwickelt werden.

    "Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus dem PE Bereich bei neo Kanzlei
    einzubringen und den Bereich Transaction Advisory Service gemeinsam mit dem Team
    weiter auszubauen. Gerade im Münchner Markt sehe ich großes Potenzial, unsere
    Mandanten bei anspruchsvollen Transaktionen umfassend zu unterstützen und
    nachhaltige Lösungen zu schaffen", so Johannes Irlbacher.

    Synergien für Mandanten & Mitarbeiter

    Mandanten profitieren künftig von einem erweiterten Expertennetzwerk, neuen
    digitalen Servicekanälen und der Verbindung von Wirtschaftsprüfung,
    Steuerberatung, Recht und Consulting unter einem Dach. Auch für die
    Mitarbeitenden entstehen neue Chancen durch gemeinsame Weiterbildung, moderne
    Technologien und den fachlichen Austausch innerhalb der neo Kanzlei.

    "Wir teilen mit Dr. Langenmayr und Partner die Überzeugung, dass exzellente
    Wirtschaftsprüfung und Beratung heute mehr braucht als Fachwissen - sie lebt von
    Haltung, Teamgeist und Digitalisierung", betont Michael Kreitinger, Executive
    Partner der neo Kanzlei.

    Über neo Kanzlei

    neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches
    Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst mit München nun zehn Standorte,
    darunter Cham, Fürth sowie Regensburg und über 150 Mitarbeiter. Das
    interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als "Digitale Kanzlei"
    von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen, Familienbetriebe und
    Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und sorgt dafür, dass aus
    Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.

    Kontakt:

    Martin Sedlmeyr

    Partner, Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

    neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH

    Seidlstraße 30/VII | 80335 München

    +49 (0) 89-55 17 07-0

    mailto:muenchen@neo-kanzlei.de

    Pressekontakt:

    Raphael Auer
    PIABO Communications
    mailto:neo@piabo.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6141447
    OTS: neo Kanzlei


