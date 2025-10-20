Moderna - Aktie mit Kurssprung +7,13 % - 20.10.2025

Die Moderna Aktie notiert aktuell bei 24,050€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,600 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Moderna Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -1,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Rückgang von -41,29 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,34 % 1 Monat +4,83 % 3 Monate -16,03 % 1 Jahr -54,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna-Aktie, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Quartalszahlen und die Umsatzprognosen für RSV-Impfstoffe. Anleger zeigen Interesse an der Onkologiepipeline, insbesondere an der mRNA-4359 Therapie, die vielversprechende Ergebnisse liefert. Technisch gesehen hat die Aktie kürzlich einen Anstieg von 5,7 % verzeichnet, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet, während die hohe Shortquote weiterhin besorgniserregend ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 389 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,24 Mrd.EUR wert.

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.