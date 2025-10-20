    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna - Aktie mit Kurssprung +7,13 % - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die Moderna Aktie, bisher, um +7,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna - Aktie mit Kurssprung +7,13 % - 20.10.2025
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die Moderna Aktie notiert aktuell bei 24,050 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,600  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.200,00€
    Basispreis
    4,87
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,25
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Moderna Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,03 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -1,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Rückgang von -41,29 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,34 %
    1 Monat +4,83 %
    3 Monate -16,03 %
    1 Jahr -54,72 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna-Aktie, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Quartalszahlen und die Umsatzprognosen für RSV-Impfstoffe. Anleger zeigen Interesse an der Onkologiepipeline, insbesondere an der mRNA-4359 Therapie, die vielversprechende Ergebnisse liefert. Technisch gesehen hat die Aktie kürzlich einen Anstieg von 5,7 % verzeichnet, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet, während die hohe Shortquote weiterhin besorgniserregend ist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 389 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,24 Mrd.EUR wert.

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +7,72 %
    -2,20 %
    +5,49 %
    -15,05 %
    -54,31 %
    -82,08 %
    -62,74 %
    +25,63 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Moderna - Aktie mit Kurssprung +7,13 % - 20.10.2025 Am 20.10.2025 ist die Moderna Aktie, bisher, um +7,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.