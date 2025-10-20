Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.345,67USD pro Feinunze und notiert damit +2,21 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,39USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,04 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,92 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,86 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.492,50 USD 0,00 % Platin 1.640,50 USD +2,18 % Kupfer London Rolling 10.686,24 USD +1,04 % Aluminium 2.780,62 PKT -0,19 % Erdgas 3,284 USD +9,79 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +9,79 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.10.25, 17:29 Uhr.