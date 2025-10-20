Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.345,67USD pro Feinunze und notiert damit +2,21 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,39USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,04 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,92 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,86 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.492,50USD
|0,00 %
|Platin
|1.640,50USD
|+2,18 %
|Kupfer London Rolling
|10.686,24USD
|+1,04 %
|Aluminium
|2.780,62PKT
|-0,19 %
|Erdgas
|3,284USD
|+9,79 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +9,79 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.10.25, 17:29 Uhr.