Nach Indiens Kurswechsel
Reispreise fallen auf 8-Jahres-Tief
Mainz (ots) - Die globalen Reispreise sind innerhalb eines Jahres um 35 Prozent
gefallen und liegen mit rund 360 US-Dollar pro Tonne auf dem niedrigsten Niveau
seit 2017. Auslöser ist die Aufhebung der Exportbeschränkungen durch Indien, den
weltweit größten Reisexporteur. Nach drei Jahren extremer Marktvolatilität sorgt
ein massives Überangebot nun für sinkende Preise und bringt das Gleichgewicht
zwischen Produzenten und Importeuren weltweit ins Wanken, wie eine Analyse des
internationalen Kreditversicherers Coface zeigt.
Als führender Reisexporteur hatte Indien im Jahr 2022 seine Ausfuhren
eingeschränkt, um den starken Anstieg der Weltmarktpreise zumindest im eigenen
Land einzudämmen und die Versorgung der indischen Bevölkerung sicherzustellen.
Die Preise stiegen in den Jahren 2022 und 2023 infolge des Ukraine-Kriegs und
ungünstiger Wetterbedingungen in Asien um insgesamt 19 Prozent. Mit der
Wiederaufnahme der Exporte im Jahr 2024 und gleichzeitig rekordhohen Ernten in
Asien sanken die Preise innerhalb eines Jahres um 35 Prozent. Für 2026 wird ein
wachsender Angebotsüberschuss erwartet - gestützt durch positive
Produktionsprognosen und eine mögliche Rückkehr des Wetterphänomens La Niña im
vierten Quartal 2025, das typischerweise zu verstärkten Niederschlägen in Teilen
Asiens führt. "Die Preise dürften mindestens bis Ende 2025 weiter fallen und
sich 2026 auf einem Niveau stabilisieren, das seit einem Jahrzehnt nicht mehr
erreicht wurde", sagt Simon Lacoume, Branchenanalyst bei Coface.
Asien dominiert, Afrika bleibt abhängig
Reis ist weltweit das am häufigsten konsumierte Grundnahrungsmittel - noch vor
Weizen und Mais. Trotz seiner Bedeutung für die Ernährungssicherheit wird Reis
nur in begrenztem Umfang über die Weltmärkte gehandelt. Asien ist dabei der
Hauptakteur: Fast 90 Prozent der globalen Produktion und des Konsums entfallen
auf die Region. Subsahara-Afrika hingegen ist stark auf Importe aus Asien
angewiesen. "Im Jahr 2024 entfielen 75 Prozent der weltweiten Reisexporte auf
fünf asiatische Länder, darunter 40 Prozent allein auf Indien. Diese starke
Konzentration erhöht die Verwundbarkeit afrikanischer Länder gegenüber
politischen Entscheidungen asiatischer Volkswirtschaften", so Simon Lacoume.
In vielen asiatischen Ländern bleibt Reis weiterhin ein politisch sensibles
Produkt. Der anhaltende Preisverfall gefährdet zunehmend die Rentabilität von
Produzenten, insbesondere in Ländern mit geringerer Produktionskapazität als
Indien. Die Philippinen, einer der weltweit größten Reisimporteure, haben die
Einfuhr seit dem 1. September für zunächst 60 Tage ausgesetzt. Ziel ist es, die
heimischen Reisbauern während der lokalen Ernte zu schützen und die Preise zu
stabilisieren. Auch Indonesien verfolgt inzwischen eine Strategie der
Ernährungssouveränität und setzt verstärkt auf die Förderung der heimischen
Landwirtschaft, um die Abhängigkeit von Importen langfristig zu verringern.
Nicht nur Schwellenländer setzen auf protektionistische Maßnahmen. Auch Japan
hält unter dem Einfluss landwirtschaftlicher Lobbygruppen an strengen
Importquoten fest, um die heimische Reisproduktion zu schützen. Diese Politik
droht jedoch, die Dynamik des Binnenmarktes zu stören. Die japanische
Reiswirtschaft sieht sich mit einer Versorgungskrise konfrontiert - verursacht
durch die schlechte Ernte 2023 infolge extremer Hitze und reduzierter Erträge.
Lagerengpässe und ein schweres Erdbeben im Süden Japans im August 2024 haben die
Situation zusätzlich verschärft. Protektionistische Maßnahmen halten die
Inlandspreise hoch - insbesondere bei rückläufiger Produktion. Ein 5-kg-Sack
Reis kostet in Tokio derzeit rund 4.000 Yen, was etwa 26 US-Dollar entspricht.
Im Vergleich dazu kostet ein gleichwertiger Sack thailändischer Reis in Bangkok
rund 8 US-Dollar.
Mehr Informationen und Grafiken: http://www.coface.de
Pressekontakt:
Coface, Niederlassung in Deutschland
Sebastian Knierim - Pressesprecher -
Tel. 06131/323-335
mailto:sebastian.knierim@coface.com
http://www.coface.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6141524
OTS: Coface Deutschland
Mehr Informationen und Grafiken: http://www.coface.de
