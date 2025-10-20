Reispreise fallen auf 8-Jahres-Tief

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoface AktievorwärtsNachrichten zu Coface

    Mainz (ots) - Die globalen Reispreise sind innerhalb eines Jahres um 35 Prozent
    gefallen und liegen mit rund 360 US-Dollar pro Tonne auf dem niedrigsten Niveau
    seit 2017. Auslöser ist die Aufhebung der Exportbeschränkungen durch Indien, den
    weltweit größten Reisexporteur. Nach drei Jahren extremer Marktvolatilität sorgt
    ein massives Überangebot nun für sinkende Preise und bringt das Gleichgewicht
    zwischen Produzenten und Importeuren weltweit ins Wanken, wie eine Analyse des
    internationalen Kreditversicherers Coface zeigt.

    Als führender Reisexporteur hatte Indien im Jahr 2022 seine Ausfuhren
    eingeschränkt, um den starken Anstieg der Weltmarktpreise zumindest im eigenen
    Land einzudämmen und die Versorgung der indischen Bevölkerung sicherzustellen.
    Die Preise stiegen in den Jahren 2022 und 2023 infolge des Ukraine-Kriegs und
    ungünstiger Wetterbedingungen in Asien um insgesamt 19 Prozent. Mit der
    Wiederaufnahme der Exporte im Jahr 2024 und gleichzeitig rekordhohen Ernten in
    Asien sanken die Preise innerhalb eines Jahres um 35 Prozent. Für 2026 wird ein
    wachsender Angebotsüberschuss erwartet - gestützt durch positive
    Produktionsprognosen und eine mögliche Rückkehr des Wetterphänomens La Niña im
    vierten Quartal 2025, das typischerweise zu verstärkten Niederschlägen in Teilen
    Asiens führt. "Die Preise dürften mindestens bis Ende 2025 weiter fallen und
    sich 2026 auf einem Niveau stabilisieren, das seit einem Jahrzehnt nicht mehr
    erreicht wurde", sagt Simon Lacoume, Branchenanalyst bei Coface.

    Asien dominiert, Afrika bleibt abhängig

    Reis ist weltweit das am häufigsten konsumierte Grundnahrungsmittel - noch vor
    Weizen und Mais. Trotz seiner Bedeutung für die Ernährungssicherheit wird Reis
    nur in begrenztem Umfang über die Weltmärkte gehandelt. Asien ist dabei der
    Hauptakteur: Fast 90 Prozent der globalen Produktion und des Konsums entfallen
    auf die Region. Subsahara-Afrika hingegen ist stark auf Importe aus Asien
    angewiesen. "Im Jahr 2024 entfielen 75 Prozent der weltweiten Reisexporte auf
    fünf asiatische Länder, darunter 40 Prozent allein auf Indien. Diese starke
    Konzentration erhöht die Verwundbarkeit afrikanischer Länder gegenüber
    politischen Entscheidungen asiatischer Volkswirtschaften", so Simon Lacoume.

    In vielen asiatischen Ländern bleibt Reis weiterhin ein politisch sensibles
    Produkt. Der anhaltende Preisverfall gefährdet zunehmend die Rentabilität von
    Produzenten, insbesondere in Ländern mit geringerer Produktionskapazität als
    Indien. Die Philippinen, einer der weltweit größten Reisimporteure, haben die
    Einfuhr seit dem 1. September für zunächst 60 Tage ausgesetzt. Ziel ist es, die
    heimischen Reisbauern während der lokalen Ernte zu schützen und die Preise zu
    stabilisieren. Auch Indonesien verfolgt inzwischen eine Strategie der
    Ernährungssouveränität und setzt verstärkt auf die Förderung der heimischen
    Landwirtschaft, um die Abhängigkeit von Importen langfristig zu verringern.

    Nicht nur Schwellenländer setzen auf protektionistische Maßnahmen. Auch Japan
    hält unter dem Einfluss landwirtschaftlicher Lobbygruppen an strengen
    Importquoten fest, um die heimische Reisproduktion zu schützen. Diese Politik
    droht jedoch, die Dynamik des Binnenmarktes zu stören. Die japanische
    Reiswirtschaft sieht sich mit einer Versorgungskrise konfrontiert - verursacht
    durch die schlechte Ernte 2023 infolge extremer Hitze und reduzierter Erträge.
    Lagerengpässe und ein schweres Erdbeben im Süden Japans im August 2024 haben die
    Situation zusätzlich verschärft. Protektionistische Maßnahmen halten die
    Inlandspreise hoch - insbesondere bei rückläufiger Produktion. Ein 5-kg-Sack
    Reis kostet in Tokio derzeit rund 4.000 Yen, was etwa 26 US-Dollar entspricht.
    Im Vergleich dazu kostet ein gleichwertiger Sack thailändischer Reis in Bangkok
    rund 8 US-Dollar.

    Mehr Informationen und Grafiken: http://www.coface.de

    Pressekontakt:

    Coface, Niederlassung in Deutschland
    Sebastian Knierim - Pressesprecher -
    Tel. 06131/323-335
    mailto:sebastian.knierim@coface.com
    http://www.coface.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6141524
    OTS: Coface Deutschland




