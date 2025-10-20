Reispreise fallen auf 8-Jahres-Tief

Mainz (ots) - Die globalen Reispreise sind innerhalb eines Jahres um 35 Prozent

Asien dominiert, Afrika bleibt abhängigReis ist weltweit das am häufigsten konsumierte Grundnahrungsmittel - noch vor Weizen und Mais. Trotz seiner Bedeutung für die Ernährungssicherheit wird Reisnur in begrenztem Umfang über die Weltmärkte gehandelt. Asien ist dabei derHauptakteur: Fast 90 Prozent der globalen Produktion und des Konsums entfallenauf die Region. Subsahara-Afrika hingegen ist stark auf Importe aus Asienangewiesen. "Im Jahr 2024 entfielen 75 Prozent der weltweiten Reisexporte auffünf asiatische Länder, darunter 40 Prozent allein auf Indien. Diese starkeKonzentration erhöht die Verwundbarkeit afrikanischer Länder gegenüberpolitischen Entscheidungen asiatischer Volkswirtschaften", so Simon Lacoume.In vielen asiatischen Ländern bleibt Reis weiterhin ein politisch sensiblesProdukt. Der anhaltende Preisverfall gefährdet zunehmend die Rentabilität vonProduzenten, insbesondere in Ländern mit geringerer Produktionskapazität alsIndien. Die Philippinen, einer der weltweit größten Reisimporteure, haben dieEinfuhr seit dem 1. September für zunächst 60 Tage ausgesetzt. Ziel ist es, dieheimischen Reisbauern während der lokalen Ernte zu schützen und die Preise zustabilisieren. Auch Indonesien verfolgt inzwischen eine Strategie derErnährungssouveränität und setzt verstärkt auf die Förderung der heimischenLandwirtschaft, um die Abhängigkeit von Importen langfristig zu verringern.Nicht nur Schwellenländer setzen auf protektionistische Maßnahmen. Auch Japanhält unter dem Einfluss landwirtschaftlicher Lobbygruppen an strengenImportquoten fest, um die heimische Reisproduktion zu schützen. Diese Politikdroht jedoch, die Dynamik des Binnenmarktes zu stören. Die japanischeReiswirtschaft sieht sich mit einer Versorgungskrise konfrontiert - verursachtdurch die schlechte Ernte 2023 infolge extremer Hitze und reduzierter Erträge.Lagerengpässe und ein schweres Erdbeben im Süden Japans im August 2024 haben dieSituation zusätzlich verschärft. Protektionistische Maßnahmen halten dieInlandspreise hoch - insbesondere bei rückläufiger Produktion. Ein 5-kg-SackReis kostet in Tokio derzeit rund 4.000 Yen, was etwa 26 US-Dollar entspricht.Im Vergleich dazu kostet ein gleichwertiger Sack thailändischer Reis in Bangkokrund 8 US-Dollar.Mehr Informationen und Grafiken: http://www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335mailto:sebastian.knierim@coface.comhttp://www.coface.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6141524OTS: Coface Deutschland