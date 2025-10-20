ZDK
SPD-Ideen zur E-Autoförderung - positive Ansätze erkennbar, aber viele Fragen offen
Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt,
dass die Bundesregierung nach langer Wartezeit nun erste konkrete Überlegungen
zur Förderung der Elektromobilität präsentiert. Das Papier der
SPD-Bundestagsfraktion "Die soziale Antriebswende voranbringen" enthält einige
sinnvolle Ansätze - bleibt aber in zentralen Punkten noch zu unkonkret und setzt
an entscheidenden Stellen falsche Schwerpunkte.
Peckruhn: "Autofahrer dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden"
dass die Bundesregierung nach langer Wartezeit nun erste konkrete Überlegungen
zur Förderung der Elektromobilität präsentiert. Das Papier der
SPD-Bundestagsfraktion "Die soziale Antriebswende voranbringen" enthält einige
sinnvolle Ansätze - bleibt aber in zentralen Punkten noch zu unkonkret und setzt
an entscheidenden Stellen falsche Schwerpunkte.
Peckruhn: "Autofahrer dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden"
ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident)
erklärt: "Es ist positiv, dass es endlich Bewegung gibt und erste Ideen für eine
sozial ausgewogene Förderung der Elektromobilität auf dem Tisch liegen. Nach
langer Wartezeit scheint die Bundesregierung nun ernsthaft an Konzepten zu
arbeiten. Doch was bisher bekannt ist, lässt viele Fragen offen - insbesondere
zur Finanzierung. Eine weitere Belastung der Autofahrer, etwa eine höhere
Dienstwagenbesteuerung für Verbrenner, wäre ein fataler Fehler. Die Autofahrer
werden bereits heute durch den CO2-Preis erheblich belastet. Weitere Abgaben
oder steuerliche Verschlechterungen sind nicht zumutbar."
Kaufprämie für Fahrzeuge unter 45.000 Euro als richtiger Ansatz
Positiv bewertet der ZDK, dass sich die geplante Kaufprämie auf Fahrzeuge mit
einem Nettolistenpreis unter 45.000 Euro beschränken soll.
"Gerade in diesem Segment besteht das größte Potenzial, neue Käuferschichten zu
erreichen und die Elektromobilität in die Breite zu tragen", so Peckruhn.
Auch die geplante Berücksichtigung von Gebrauchtwagen und die Förderung von
Batteriechecks stoßen auf Zustimmung. Beide Forderungen gehören seit Langem zum
Forderungskatalog des ZDK, um Vertrauen in gebrauchte Elektrofahrzeuge zu
stärken und den Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos zu beleben.
"Social Leasing" weiterhin nicht zu Ende gedacht
Skeptisch bewertet der ZDK dagegen das von der SPD vorgeschlagene Konzept des
Social Leasing .
"Das Modell klingt auf dem Papier gut, ist in der Praxis aber kaum tragfähig",
warnt Peckruhn. "Viele der angedachten Zielgruppen werden nicht in der Lage
sein, ein junges gebrauchtes Fahrzeug nach Ablauf des Leasingvertrags zu
übernehmen. Wir bezweifeln, dass das Programm eine nachhaltige Wirkung entfalten
wird."
Ein einfaches und unbürokratisches Fördermodell sei sinnvoll, so der ZDK, aber
es müsse an den realen finanziellen Möglichkeiten der Menschen ausgerichtet
sein.
Förderung darf nicht zulasten des Handels gehen
Besonders kritisch sieht der ZDK die im SPD-Papier vorgesehene Beteiligung von
Herstellern oder Handel an der Kaufprämie in gleicher Höhe wie die des Bundes.
Der Handel kämpft bereits heute mit geringen Margen im Neuwagengeschäft und
trägt beim Gebrauchtwagensegment häufig Verluste durch sinkende Restwerte. Eine
zusätzliche finanzielle Belastung würde die Betriebe doppelt treffen - beim
Verkauf des Neuwagens und beim späteren Weiterverkauf. Dies gefährdet die
Wirtschaftlichkeit der Handelsbetriebe und schwächt die notwendige
Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen.
ZDK fordert technologieoffene Förderung und stabile Rahmenbedingungen
Der ZDK erneuert seine Forderung nach technologieoffenen Lösungen und
langfristig verlässlichen politischen Rahmenbedingungen.
"Nur mit Planungssicherheit für Verbraucher, Hersteller und Handel kann die
Transformation der Mobilität gelingen. Schnell wechselnde Förderbedingungen und
zusätzliche steuerliche Belastungen gefährden das Vertrauen und die Akzeptanz in
der Bevölkerung", betont Peckruhn abschließend.
