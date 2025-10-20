SPD-Ideen zur E-Autoförderung - positive Ansätze erkennbar, aber viele Fragen offen

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt,

dass die Bundesregierung nach langer Wartezeit nun erste konkrete Überlegungen

zur Förderung der Elektromobilität präsentiert. Das Papier der

SPD-Bundestagsfraktion "Die soziale Antriebswende voranbringen" enthält einige

sinnvolle Ansätze - bleibt aber in zentralen Punkten noch zu unkonkret und setzt

an entscheidenden Stellen falsche Schwerpunkte.



Peckruhn: "Autofahrer dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden"





ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

erklärt: "Es ist positiv, dass es endlich Bewegung gibt und erste Ideen für eine

sozial ausgewogene Förderung der Elektromobilität auf dem Tisch liegen. Nach

langer Wartezeit scheint die Bundesregierung nun ernsthaft an Konzepten zu

arbeiten. Doch was bisher bekannt ist, lässt viele Fragen offen - insbesondere

zur Finanzierung. Eine weitere Belastung der Autofahrer, etwa eine höhere

Dienstwagenbesteuerung für Verbrenner, wäre ein fataler Fehler. Die Autofahrer

werden bereits heute durch den CO2-Preis erheblich belastet. Weitere Abgaben

oder steuerliche Verschlechterungen sind nicht zumutbar."



Kaufprämie für Fahrzeuge unter 45.000 Euro als richtiger Ansatz



Positiv bewertet der ZDK, dass sich die geplante Kaufprämie auf Fahrzeuge mit

einem Nettolistenpreis unter 45.000 Euro beschränken soll.



"Gerade in diesem Segment besteht das größte Potenzial, neue Käuferschichten zu

erreichen und die Elektromobilität in die Breite zu tragen", so Peckruhn.



Auch die geplante Berücksichtigung von Gebrauchtwagen und die Förderung von

Batteriechecks stoßen auf Zustimmung. Beide Forderungen gehören seit Langem zum

Forderungskatalog des ZDK, um Vertrauen in gebrauchte Elektrofahrzeuge zu

stärken und den Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos zu beleben.



"Social Leasing" weiterhin nicht zu Ende gedacht



Skeptisch bewertet der ZDK dagegen das von der SPD vorgeschlagene Konzept des

Social Leasing .



"Das Modell klingt auf dem Papier gut, ist in der Praxis aber kaum tragfähig",

warnt Peckruhn. "Viele der angedachten Zielgruppen werden nicht in der Lage

sein, ein junges gebrauchtes Fahrzeug nach Ablauf des Leasingvertrags zu

übernehmen. Wir bezweifeln, dass das Programm eine nachhaltige Wirkung entfalten

wird."



Ein einfaches und unbürokratisches Fördermodell sei sinnvoll, so der ZDK, aber

es müsse an den realen finanziellen Möglichkeiten der Menschen ausgerichtet

sein.



Förderung darf nicht zulasten des Handels gehen



Besonders kritisch sieht der ZDK die im SPD-Papier vorgesehene Beteiligung von

Herstellern oder Handel an der Kaufprämie in gleicher Höhe wie die des Bundes.

Der Handel kämpft bereits heute mit geringen Margen im Neuwagengeschäft und

trägt beim Gebrauchtwagensegment häufig Verluste durch sinkende Restwerte. Eine

zusätzliche finanzielle Belastung würde die Betriebe doppelt treffen - beim

Verkauf des Neuwagens und beim späteren Weiterverkauf. Dies gefährdet die

Wirtschaftlichkeit der Handelsbetriebe und schwächt die notwendige

Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen.



ZDK fordert technologieoffene Förderung und stabile Rahmenbedingungen



Der ZDK erneuert seine Forderung nach technologieoffenen Lösungen und

langfristig verlässlichen politischen Rahmenbedingungen.



"Nur mit Planungssicherheit für Verbraucher, Hersteller und Handel kann die

Transformation der Mobilität gelingen. Schnell wechselnde Förderbedingungen und

zusätzliche steuerliche Belastungen gefährden das Vertrauen und die Akzeptanz in

der Bevölkerung", betont Peckruhn abschließend.



