    SPD-Ideen zur E-Autoförderung - positive Ansätze erkennbar, aber viele Fragen offen

    Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt,
    dass die Bundesregierung nach langer Wartezeit nun erste konkrete Überlegungen
    zur Förderung der Elektromobilität präsentiert. Das Papier der
    SPD-Bundestagsfraktion "Die soziale Antriebswende voranbringen" enthält einige
    sinnvolle Ansätze - bleibt aber in zentralen Punkten noch zu unkonkret und setzt
    an entscheidenden Stellen falsche Schwerpunkte.

    Peckruhn: "Autofahrer dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden"

    ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
    (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident)
    erklärt: "Es ist positiv, dass es endlich Bewegung gibt und erste Ideen für eine
    sozial ausgewogene Förderung der Elektromobilität auf dem Tisch liegen. Nach
    langer Wartezeit scheint die Bundesregierung nun ernsthaft an Konzepten zu
    arbeiten. Doch was bisher bekannt ist, lässt viele Fragen offen - insbesondere
    zur Finanzierung. Eine weitere Belastung der Autofahrer, etwa eine höhere
    Dienstwagenbesteuerung für Verbrenner, wäre ein fataler Fehler. Die Autofahrer
    werden bereits heute durch den CO2-Preis erheblich belastet. Weitere Abgaben
    oder steuerliche Verschlechterungen sind nicht zumutbar."

    Kaufprämie für Fahrzeuge unter 45.000 Euro als richtiger Ansatz

    Positiv bewertet der ZDK, dass sich die geplante Kaufprämie auf Fahrzeuge mit
    einem Nettolistenpreis unter 45.000 Euro beschränken soll.

    "Gerade in diesem Segment besteht das größte Potenzial, neue Käuferschichten zu
    erreichen und die Elektromobilität in die Breite zu tragen", so Peckruhn.

    Auch die geplante Berücksichtigung von Gebrauchtwagen und die Förderung von
    Batteriechecks stoßen auf Zustimmung. Beide Forderungen gehören seit Langem zum
    Forderungskatalog des ZDK, um Vertrauen in gebrauchte Elektrofahrzeuge zu
    stärken und den Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos zu beleben.

    "Social Leasing" weiterhin nicht zu Ende gedacht

    Skeptisch bewertet der ZDK dagegen das von der SPD vorgeschlagene Konzept des
    Social Leasing .

    "Das Modell klingt auf dem Papier gut, ist in der Praxis aber kaum tragfähig",
    warnt Peckruhn. "Viele der angedachten Zielgruppen werden nicht in der Lage
    sein, ein junges gebrauchtes Fahrzeug nach Ablauf des Leasingvertrags zu
    übernehmen. Wir bezweifeln, dass das Programm eine nachhaltige Wirkung entfalten
    wird."

    Ein einfaches und unbürokratisches Fördermodell sei sinnvoll, so der ZDK, aber
    es müsse an den realen finanziellen Möglichkeiten der Menschen ausgerichtet
    sein.

    Förderung darf nicht zulasten des Handels gehen

    Besonders kritisch sieht der ZDK die im SPD-Papier vorgesehene Beteiligung von
    Herstellern oder Handel an der Kaufprämie in gleicher Höhe wie die des Bundes.
    Der Handel kämpft bereits heute mit geringen Margen im Neuwagengeschäft und
    trägt beim Gebrauchtwagensegment häufig Verluste durch sinkende Restwerte. Eine
    zusätzliche finanzielle Belastung würde die Betriebe doppelt treffen - beim
    Verkauf des Neuwagens und beim späteren Weiterverkauf. Dies gefährdet die
    Wirtschaftlichkeit der Handelsbetriebe und schwächt die notwendige
    Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen.

    ZDK fordert technologieoffene Förderung und stabile Rahmenbedingungen

    Der ZDK erneuert seine Forderung nach technologieoffenen Lösungen und
    langfristig verlässlichen politischen Rahmenbedingungen.

    "Nur mit Planungssicherheit für Verbraucher, Hersteller und Handel kann die
    Transformation der Mobilität gelingen. Schnell wechselnde Förderbedingungen und
    zusätzliche steuerliche Belastungen gefährden das Vertrauen und die Akzeptanz in
    der Bevölkerung", betont Peckruhn abschließend.

