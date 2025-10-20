Aktien Frankfurt Schluss
Dax kehrt deutlich über 24.000 Punkte zurück
- Starke Rüstungswerte heben Stimmung am Aktienmarkt.
- Dax über 24.000 Punkten, MDax steigt um 2,36%.
- Entspannung im Handelsstreit unterstützt Kursanstieg.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Rüstungswerte und die steigenden Überseebörsen haben am Montag am deutschen Aktienmarkt die Stimmung deutlich verbessert. Unter anderem vollzogen die Börsen den jüngsten Kursanstieg an den US-Börsen nach.
Der Dax kehrte über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag abgerutscht war. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 1,80 Prozent höher bei 24.258,80 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 2,36 Prozent auf 30.209,22 Punkte an.
"Unter 24.000 Punkten kann sich der Dax seiner Unterstützer und Käufer auch weiterhin sicher sein", hieß es von Expertin Christine Romer vom Broker CMC Markets. "So schnell wie der Index unter die psychologische Barriere abtaucht, so schnell setzt er sich von ihr auch wieder nach oben ab". Dies spreche für eine robuste Verfassung des deutschen Aktienmarktes.
Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China und nachlassende Sorgen um US-Regionalbanken hatten am Freitag im Verlauf bereits den New Yorker Aktienmärkten nach oben geholfen und dies setzte sich zu Wochenbeginn fort. In New York legte der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,9 Prozent zu.
Rüstungswerte begaben sich nach einer Phase, in der Anleger seit den Rekorden von Anfang Oktober Gewinne mitnahmen, allgemein wieder auf Erholungskurs. Für Rheinmetall belief sich das Kursplus auf letztlich fast sechs Prozent. Die Aktien profitierten dabei auch von einem weiteren Großauftrag der deutschen und niederländischen Streitkräfte. Hensoldt und Renk gewannen 7,9 respektive 6,8 Prozent.
Am Freitag hatten Rüstungswerte noch unter der Aussicht auf ein erneutes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin gelitten. Laut Analyst David Perry von JPMorgan sind Anleger zuletzt vermehrt davon ausgegangen, dass Trump nach der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ähnliches in der Ukraine erreichen kann. Er teilt diese Hoffnung jedoch nicht und betonte, für Frieden sei es noch ein sehr weiter Weg. Perry sieht daher in dem jüngsten Rückschlag bei Rüstungswerten eine Kaufgelegenheit.
Die wieder erstarkte Rüstungsfantasie der Anleger spiegelte sich am Montag auch in Deutschlands größtem Marineschiffbauer TKMS wider, der nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Thyssenkrupp einen erfolgreichen Börsenstart feierte. Nach 60 Euro zum Auftakt zogen die Aktien in der Spitze bis auf 107 Euro an. Aus dem Handel gingen sie dann zu 81,10 Euro. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien einen Anteilschein an TKMS bekommen.
Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Bericht des "Handelsblatt" sein Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche. Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, hieß es unter Berufung auf Kreise. Langfristig werde auch eine Übernahme erwogen. Die Aktien von 1&1 und des Mutterkonzerns United Internet zogen um 12,1 beziehungsweise 8,5 Prozent an.
Eine Kaufempfehlung von Jefferies trieb die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic um 9,2 Prozent nach oben. Analyst Constantin Hesse schraubte das Kursziel auf 75 Euro hoch, sieht also noch reichlich Luft nach oben. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt.
Auch die Papiere von PVA Tepla profitierten von einem Analystenkommentar, indem sie um 7,8 Prozent hochschnellten und zeitweise den höchsten Stand seit 2022 erreichten. Die Experten der Investmentbank Oddo BHF setzten im Rahmen ihres Ausblicks auf den Quartalsbericht Mitte November ein deutlich höheres Kursziel von 36 Euro an.
Auf europäischer Bühne schloss der EuroStoxx 50 1,3 Prozent höher bei 5.680,93 Punkten. Das Kursbarometer hob sich damit positiv ab vom Handel außerhalb der Eurozone: Während der Schweizer SMI knapp im Minus schloss, stand für den Londoner FTSE 100 ein weniger deutliches Plus von einem halben Prozent zu Buche./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,36 % und einem Kurs von 22,25 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 18:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,26 Mrd..
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.