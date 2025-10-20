Der Börsen-Tag
Globale Aktienindizes im Aufwind: Tech- und Kleinunternehmen glänzen
Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.284,70 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,27%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine noch stärkere Performance mit einem Anstieg von 1,44% und notiert bei 30.193,11 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, führt die deutschen Indizes mit einem Zuwachs von 1,62% auf 17.085,13 Punkte an. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, verzeichnet den stärksten Anstieg unter den deutschen Indizes mit einem Plus von 1,72% und steht bei 3.755,63 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten und bekanntesten Aktienindizes der Welt, liegt bei 46.590,89 Punkten und hat um 0,84% zugelegt. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Anstieg von 1,07% und steht bei 6.734,55 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Kursentwicklungen eine starke Performance der Technologie- und kleineren Unternehmen, während auch die großen und mittelgroßen Unternehmen von der positiven Marktstimmung profitieren. Die internationalen Märkte scheinen von einer optimistischen Anlegerstimmung getragen zu sein, was sich in den deutlichen Kursgewinnen widerspiegelt.
DAX TopwerteRheinmetall führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5.39% an, gefolgt von Infineon Technologies mit 4.96% und SAP, das um 3.57% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Symrise einen Rückgang von -0.20%, während Vonovia um -0.36% fiel und Scout24 mit -0.40% die schlechtesten Werte im DAX aufwies.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht United Internet mit einem beeindruckenden Plus von 7.96% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 7.93% und RENK Group, die um 7.03% zulegte.
MDAX FlopwerteDeutsche Wohnen verzeichnete einen Rückgang von -0.66%, während Nordex um -1.04% fiel und Fraport mit -1.48% die schwächsten Werte im MDAX aufwies.
SDAX TopwerteIm SDAX führt 1&1 mit einem Anstieg von 10.61%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 9.90% und PVA TePla, das um 7.76% zulegte.
SDAX FlopwerteAuf der anderen Seite fiel thyssenkrupp nucera um -1.26%, LPKF Laser & Electronics um -1.29% und NORMA Group verzeichnete den stärksten Rückgang mit -3.06%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt 1&1 erneut eine starke Leistung mit 10.61%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 9.90% und United Internet mit 7.96%.
TecDAX FlopwertePNE blieb unverändert bei 0.00%, während SMA Solar Technology um -0.43% fiel und Nordex einen Rückgang von -1.04% verzeichnete.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 4.27%, gefolgt von Salesforce mit 4.11% und Merck & Co, das um 1.92% zulegte.
Dow Jones FlopwerteMcDonald's fiel um -0.49%, The Home Depot um -0.51% und Walmart verzeichnete den stärksten Rückgang mit -0.85%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Moderna mit einem Anstieg von 7.40% hervor, gefolgt von Robinhood Markets Registered (A) mit 6.40% und Super Micro Computer, das um 5.58% zulegte.
S&P 500 FlopwerteWestern Digital verzeichnete einen Rückgang von -2.81%, Oracle fiel um -2.89% und Progressive mit -3.02% zeigt die schwächsten Werte im S&P 500.
