Finale des China International College Students' Innovation Competition 2025 in Zhengzhou beendet

ZHENGZHOU, China, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua heißt es, dass das Finale des China International College Students' Innovation Competition 2025 vom 13. bis 15. Oktober in Zhengzhou stattfand. Die Veranstaltung wurde vom Bildungsministerium, zehn weiteren Ministerien der Zentralregierung und der Volksregierung der Provinz Henan gemeinsam organisiert und von der Zhengzhou-Universität und der Volksregierung der Stadt Zhengzhou ausgerichtet. Nach Angaben der Organisatoren gingen 6,19 Millionen Projektbeiträge mit 24,43 Millionen Teilnehmern aus 5.673 Universitäten in 161 Ländern und Regionen ein.

Am 15. Oktober fand die Endrunde an der Zhengzhou-Universität statt, wo sechs Teams von Universitäten aus China und dem Ausland ihre Projekte vorstellten und Fragen der Jury beantworteten. Die Tsinghua-Universität gewann den ersten Preis mit ihrem Projekt „Allzweckmodell der nächsten Generation und KI-Agenten-Ökosystem auf Basis einer gehirnähnlichen Architektur". Die Zhejiang-Universität belegte mit „YiWise – Der Branchenführer für interaktive Marketingdienstleistungen mit großen KI-Modellen" den zweiten Platz. Der dritte Platz ging an die Chinesische Universität Hongkong („LightSpeed Interconnect – Neuromorphischer optischer Prozessor für Datencenter-Verbindungen der nächsten Generation"), die Nanjing University of Science and Technology („Guang Yin – Hochgeschwindigkeits-Kabel-Elektromagnetische Abschirmungsfolie für KI-Training"), einem gemeinsamen Team der Universität Oxford und der Universität Leicester („Enzymanstieg") und der Nanyang Technological University („BIOV – Wegweisend für die neue Ära der Immunzelltherapie-Technologie").