Finale des China International College Students' Innovation Competition 2025 in Zhengzhou beendet
ZHENGZHOU, China, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua heißt es, dass das Finale des China International College Students' Innovation Competition 2025 vom 13. bis 15. Oktober in Zhengzhou stattfand. Die Veranstaltung wurde vom Bildungsministerium, zehn weiteren Ministerien der Zentralregierung und der Volksregierung der Provinz Henan gemeinsam organisiert und von der Zhengzhou-Universität und der Volksregierung der Stadt Zhengzhou ausgerichtet. Nach Angaben der Organisatoren gingen 6,19 Millionen Projektbeiträge mit 24,43 Millionen Teilnehmern aus 5.673 Universitäten in 161 Ländern und Regionen ein.
Am 15. Oktober fand die Endrunde an der Zhengzhou-Universität statt, wo sechs Teams von Universitäten aus China und dem Ausland ihre Projekte vorstellten und Fragen der Jury beantworteten. Die Tsinghua-Universität gewann den ersten Preis mit ihrem Projekt „Allzweckmodell der nächsten Generation und KI-Agenten-Ökosystem auf Basis einer gehirnähnlichen Architektur". Die Zhejiang-Universität belegte mit „YiWise – Der Branchenführer für interaktive Marketingdienstleistungen mit großen KI-Modellen" den zweiten Platz. Der dritte Platz ging an die Chinesische Universität Hongkong („LightSpeed Interconnect – Neuromorphischer optischer Prozessor für Datencenter-Verbindungen der nächsten Generation"), die Nanjing University of Science and Technology („Guang Yin – Hochgeschwindigkeits-Kabel-Elektromagnetische Abschirmungsfolie für KI-Training"), einem gemeinsamen Team der Universität Oxford und der Universität Leicester („Enzymanstieg") und der Nanyang Technological University („BIOV – Wegweisend für die neue Ära der Immunzelltherapie-Technologie").
Im Anschluss an die Preisverleihung fand eine Flaggenübergabezeremonie statt, bei der Vertreter des Bildungsministeriums, der Provinz Henan und der Provinz Jiangsu – Gastgeber des Wettbewerbs 2026 – die Veranstaltungsflagge offiziell übergaben. Im Rahmen der Veranstaltung fanden auch eine Ausstellung herausragender Projekte, eine Messe zur Vernetzung von Ressourcen und eine Innovationskonferenz für Studenten aus aller Welt statt.
Unter dem Motto „Dare to Differ, Dare to Win" (Wage es, anders zu sein, wage es, zu gewinnen) wollte der China International College Students' Innovation Competition 2025 laut den Organisatoren „stärker in China verwurzelt, globaler ausgerichtet, bildungsorientierter, umfassender, innovativer und kooperativer" sein. Der Wettbewerb zog Teilnehmer aus allen 100 weltweit führenden Universitäten an und hat sich zu einer wichtigen Plattform für den akademischen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen entwickelt. In diesem Jahr fand erstmals auch ein eigener regionaler Wettbewerb für Hongkong und Macao statt. Durch die Ausrichtung von sieben regionalen Wettbewerben in Europa, Afrika und anderen Teilen der Welt habe die Veranstaltung ihre globale Reichweite durch ein Multi-Site-Format erweitert, so die Organisatoren.
