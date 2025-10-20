Lawrow und Rubio bereiten Präsidententreffen vor

MOSKAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben zur Vorbereitung eines möglichen Präsidententreffens zum Ukraine-Krieg miteinander telefoniert. Das teilten die Außenministerien in Moskau und Washington mit.

Einer Mitteilung aus Moskau zufolge wurden konkrete Schritte besprochen, um Verabredungen aus einem Telefongespräch der Staatschefs Wladimir Putin und Donald Trump vom vergangenen Donnerstag umzusetzen. Ein Sprecher Rubios sagte in Washington, Ziel der Kontakte sei eine "dauerhafte Lösung für den russisch-ukrainischen Krieg", wie Präsident Trump sie anstrebe.