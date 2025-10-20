    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    US-Anleihen

    Stabilisierung nach Kursverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen stabilisieren sich nach Verlusten.
    • T-Note-Future steigt um 0,04 Prozent auf 113,52.
    • Handelsstreit mit China sorgt für Unsicherheit im Markt.
    US-Anleihen - Stabilisierung nach Kursverlusten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren Verlusten zum Wochenschluss haben sich die US-Staatsanleihen am Montag stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,04 Prozent auf 113,52 Punkte zu. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4 Prozent.

    Dem Markt fehlt es aktuell an Orientierung. So hat die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen am Freitag nicht nachhaltig gestützt.

    Hinzu kommen unklare Signale zum Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Es ist zwar für diese Woche in Malaysia eine neue Runde der Handelsgespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Präsident Donald Trump wollte jedoch vor diesen Gesprächen wichtige Streitpunkte wie Pekings Exportbeschränkungen für Seltene Erden, den Umgang mit der Droge Fentanyl und Chinas aktuellen Verzicht auf Sojabohnen aus den USA geklärt wissen./la/he






