Stabilisierung nach Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren Verlusten zum Wochenschluss haben sich die US-Staatsanleihen am Montag stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,04 Prozent auf 113,52 Punkte zu. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4 Prozent.

Dem Markt fehlt es aktuell an Orientierung. So hat die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen am Freitag nicht nachhaltig gestützt.