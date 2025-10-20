Dax schließt klar über 24.000-Punkte-Marke - Rüstungsaktien gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax deutliche Zugewinne verbucht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.258 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Unter 24.000 Punkten kann sich der Dax seiner Unterstützer und Käufer auch weiterhin sicher sein", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "So schnell wie der Index unter die psychologische Barriere abtaucht, so schnell setzt er sich von ihr auch wieder nach oben ab."





