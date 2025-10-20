    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsON Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu ON Semiconductor

    ON Semiconductor - Aktie steigt kräftig - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ON Semiconductor Aktie bisher um +5,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in der Automobil-, Industrie- und Kommunikationsbranche eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Leistungshalbleiter und Sensoren, und konkurriert mit Firmen wie Texas Instruments und Infineon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf energieeffiziente Technologien.

    ON Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von +5,25 % konnte die ON Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der ON Semiconductor Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,25 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +13,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,15 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,31 % geändert.

    ON Semiconductor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,41 %
    1 Monat +3,95 %
    3 Monate -13,25 %
    1 Jahr -27,97 %

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 409 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,49 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 20.10. - US Tech 100 stark +0,93 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    +6,61 %
    +11,61 %
    +4,09 %
    -14,02 %
    -28,07 %
    -26,56 %
    +104,87 %
    +387,44 %
    +152,58 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
