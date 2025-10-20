Partner der ersten Stunde / Sponsor Kroschke mit Beitrag zur digitalen Inventur beim 21. Deutschen Online Autohaus Kongress (DOAK) (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Der Deutsche Online Autohaus Kongress (DOAK) ist längst eine

feste Größe im deutschen Automobilhandel. Seit der Premiere begleitet Kroschke

die digitale Veranstaltungsreihe als einer der ersten Sponsoren - und wird auch

bei der kommenden Ausgabe am 28. Oktober 2025 wieder aktiv vertreten sein.



"Der DOAK ist mehr als nur ein Branchentreff. Er ist eine Plattform, die Impulse

setzt, Innovationen anstößt und den Handel nachhaltig stärkt. Als langjähriger

Zulassungsdienstleister und Digitalisierungspartner im Autohausgeschäft fühlen

wir uns hier genau am richtigen Platz", betont Andrea Hansen, Vertriebsleiterin

bei Kroschke.





Vortrag: SEPIA - Fahrzeuginventur digital, effizient und prüfungssicher



Im Mittelpunkt des diesjährigen Kroschke-Beitrags, der am 28.10. um 11:50 zu

sehen sein wird, steht das Thema digitale Prozessoptimierung im Autohaus. In

ihrem Vortrag gibt Andrea Hansen Einblicke, wie sich mit SEPIA, der digitalen

Lösung von Kroschke für die Fahrzeuginventur, Inventurprozesse effizient,

transparent und rechtssicher gestalten lassen.



SEPIA ermöglicht Autohäusern, die Fahrzeugbestände vollständig digital zu

erfassen - unabhängig von Standort oder Netzverfügbarkeit und für alle

Fahrzeugarten. Die Lösung unterstützt Stichtags-, permanente und

Stichprobeninventuren sowie Betriebsübernahmen. Mit Echtzeit-Kontrolle,

zentralem Fortschrittsmonitoring und prüfungssicherer Dokumentation erleichtert

SEPIA die Arbeit von Finanz- und Controllingabteilungen erheblich und spart

Ressourcen.



"SEPIA zeigt, wie Digitalisierung im Autohausalltag konkret aussehen kann -

nicht als Vision, sondern als Werkzeug, das Prozesse messbar vereinfacht und

Mitarbeitende entlastet", erklärt Hansen.



Engagement für die Branche



Mit über 65 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugzulassung und einem bundesweiten

Netzwerk von über 400 Standorten begleitet Kroschke Autohäuser, Hersteller und

Mobilitätsdienstleister auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Dieses Know-how

bringt das Unternehmen auch kontinuierlich in den DOAK ein - und trägt so dazu

bei, den Kongress als Innovationsmotor der Branche weiterzuentwickeln.



"Wir sind überzeugt: Nur gemeinsam kann die Branche die Herausforderungen von

Digitalisierung, E-Mobilität und verändertem Kundenverhalten meistern. Der DOAK

schafft genau den Raum, in dem diese Diskussionen geführt und Lösungen sichtbar

gemacht werden", so Hansen.



Andrea Patzelt, Initiatorin und Moderatorin des DOAK, ergänzt:



"Dass Unternehmen wie Kroschke den DOAK seit der ersten Stunde begleiten, zeigt,

wie wichtig die enge Verzahnung von Praxis und Innovation ist. Gerade der

Beitrag zum Thema digitale Prozessoptimierung macht deutlich, wie konkrete

Lösungen die Zukunftsfähigkeit der Autohäuser stärken können."



Weitere Informationen zum Deutschen Online Autohaus Kongress (DOAK):

https://autohauskongress.de/



Über Kroschke



Die Christoph Kroschke GmbH ist ein führender Anbieter für

Fahrzeugzulassungsdienste in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices

bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber -

darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen.



Mehr unter: https://www.kroschke.de/branchenloesungen



