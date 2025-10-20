    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Partner der ersten Stunde / Sponsor Kroschke mit Beitrag zur digitalen Inventur beim 21. Deutschen Online Autohaus Kongress (DOAK) (FOTO)

    Ahrensburg (ots) - Der Deutsche Online Autohaus Kongress (DOAK) ist längst eine
    feste Größe im deutschen Automobilhandel. Seit der Premiere begleitet Kroschke
    die digitale Veranstaltungsreihe als einer der ersten Sponsoren - und wird auch
    bei der kommenden Ausgabe am 28. Oktober 2025 wieder aktiv vertreten sein.

    "Der DOAK ist mehr als nur ein Branchentreff. Er ist eine Plattform, die Impulse
    setzt, Innovationen anstößt und den Handel nachhaltig stärkt. Als langjähriger
    Zulassungsdienstleister und Digitalisierungspartner im Autohausgeschäft fühlen
    wir uns hier genau am richtigen Platz", betont Andrea Hansen, Vertriebsleiterin
    bei Kroschke.

    Vortrag: SEPIA - Fahrzeuginventur digital, effizient und prüfungssicher

    Im Mittelpunkt des diesjährigen Kroschke-Beitrags, der am 28.10. um 11:50 zu
    sehen sein wird, steht das Thema digitale Prozessoptimierung im Autohaus. In
    ihrem Vortrag gibt Andrea Hansen Einblicke, wie sich mit SEPIA, der digitalen
    Lösung von Kroschke für die Fahrzeuginventur, Inventurprozesse effizient,
    transparent und rechtssicher gestalten lassen.

    SEPIA ermöglicht Autohäusern, die Fahrzeugbestände vollständig digital zu
    erfassen - unabhängig von Standort oder Netzverfügbarkeit und für alle
    Fahrzeugarten. Die Lösung unterstützt Stichtags-, permanente und
    Stichprobeninventuren sowie Betriebsübernahmen. Mit Echtzeit-Kontrolle,
    zentralem Fortschrittsmonitoring und prüfungssicherer Dokumentation erleichtert
    SEPIA die Arbeit von Finanz- und Controllingabteilungen erheblich und spart
    Ressourcen.

    "SEPIA zeigt, wie Digitalisierung im Autohausalltag konkret aussehen kann -
    nicht als Vision, sondern als Werkzeug, das Prozesse messbar vereinfacht und
    Mitarbeitende entlastet", erklärt Hansen.

    Engagement für die Branche

    Mit über 65 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugzulassung und einem bundesweiten
    Netzwerk von über 400 Standorten begleitet Kroschke Autohäuser, Hersteller und
    Mobilitätsdienstleister auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Dieses Know-how
    bringt das Unternehmen auch kontinuierlich in den DOAK ein - und trägt so dazu
    bei, den Kongress als Innovationsmotor der Branche weiterzuentwickeln.

    "Wir sind überzeugt: Nur gemeinsam kann die Branche die Herausforderungen von
    Digitalisierung, E-Mobilität und verändertem Kundenverhalten meistern. Der DOAK
    schafft genau den Raum, in dem diese Diskussionen geführt und Lösungen sichtbar
    gemacht werden", so Hansen.

    Andrea Patzelt, Initiatorin und Moderatorin des DOAK, ergänzt:

    "Dass Unternehmen wie Kroschke den DOAK seit der ersten Stunde begleiten, zeigt,
    wie wichtig die enge Verzahnung von Praxis und Innovation ist. Gerade der
    Beitrag zum Thema digitale Prozessoptimierung macht deutlich, wie konkrete
    Lösungen die Zukunftsfähigkeit der Autohäuser stärken können."

    Weitere Informationen zum Deutschen Online Autohaus Kongress (DOAK):
    https://autohauskongress.de/

    Über Kroschke

    Die Christoph Kroschke GmbH ist ein führender Anbieter für
    Fahrzeugzulassungsdienste in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices
    bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber -
    darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen.

    Mehr unter: https://www.kroschke.de/branchenloesungen

    Pressekontakt:

    Christoph Kroschke GmbH
    Nicole Neumann
    Leitung PR & Kommunikation
    mailto:presse@kroschke.de
    +49 (0)151 55148875
    https://www.kroschke.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169988/6141552
    OTS: Kroschke




