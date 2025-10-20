Partner der ersten Stunde / Sponsor Kroschke mit Beitrag zur digitalen Inventur beim 21. Deutschen Online Autohaus Kongress (DOAK) (FOTO)
Ahrensburg (ots) - Der Deutsche Online Autohaus Kongress (DOAK) ist längst eine
feste Größe im deutschen Automobilhandel. Seit der Premiere begleitet Kroschke
die digitale Veranstaltungsreihe als einer der ersten Sponsoren - und wird auch
bei der kommenden Ausgabe am 28. Oktober 2025 wieder aktiv vertreten sein.
"Der DOAK ist mehr als nur ein Branchentreff. Er ist eine Plattform, die Impulse
setzt, Innovationen anstößt und den Handel nachhaltig stärkt. Als langjähriger
Zulassungsdienstleister und Digitalisierungspartner im Autohausgeschäft fühlen
wir uns hier genau am richtigen Platz", betont Andrea Hansen, Vertriebsleiterin
bei Kroschke.
Vortrag: SEPIA - Fahrzeuginventur digital, effizient und prüfungssicher
Im Mittelpunkt des diesjährigen Kroschke-Beitrags, der am 28.10. um 11:50 zu
sehen sein wird, steht das Thema digitale Prozessoptimierung im Autohaus. In
ihrem Vortrag gibt Andrea Hansen Einblicke, wie sich mit SEPIA, der digitalen
Lösung von Kroschke für die Fahrzeuginventur, Inventurprozesse effizient,
transparent und rechtssicher gestalten lassen.
SEPIA ermöglicht Autohäusern, die Fahrzeugbestände vollständig digital zu
erfassen - unabhängig von Standort oder Netzverfügbarkeit und für alle
Fahrzeugarten. Die Lösung unterstützt Stichtags-, permanente und
Stichprobeninventuren sowie Betriebsübernahmen. Mit Echtzeit-Kontrolle,
zentralem Fortschrittsmonitoring und prüfungssicherer Dokumentation erleichtert
SEPIA die Arbeit von Finanz- und Controllingabteilungen erheblich und spart
Ressourcen.
"SEPIA zeigt, wie Digitalisierung im Autohausalltag konkret aussehen kann -
nicht als Vision, sondern als Werkzeug, das Prozesse messbar vereinfacht und
Mitarbeitende entlastet", erklärt Hansen.
Engagement für die Branche
Mit über 65 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugzulassung und einem bundesweiten
Netzwerk von über 400 Standorten begleitet Kroschke Autohäuser, Hersteller und
Mobilitätsdienstleister auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Dieses Know-how
bringt das Unternehmen auch kontinuierlich in den DOAK ein - und trägt so dazu
bei, den Kongress als Innovationsmotor der Branche weiterzuentwickeln.
"Wir sind überzeugt: Nur gemeinsam kann die Branche die Herausforderungen von
Digitalisierung, E-Mobilität und verändertem Kundenverhalten meistern. Der DOAK
schafft genau den Raum, in dem diese Diskussionen geführt und Lösungen sichtbar
gemacht werden", so Hansen.
Andrea Patzelt, Initiatorin und Moderatorin des DOAK, ergänzt:
"Dass Unternehmen wie Kroschke den DOAK seit der ersten Stunde begleiten, zeigt,
wie wichtig die enge Verzahnung von Praxis und Innovation ist. Gerade der
Beitrag zum Thema digitale Prozessoptimierung macht deutlich, wie konkrete
Lösungen die Zukunftsfähigkeit der Autohäuser stärken können."
Weitere Informationen zum Deutschen Online Autohaus Kongress (DOAK):
https://autohauskongress.de/
Über Kroschke
Die Christoph Kroschke GmbH ist ein führender Anbieter für
Fahrzeugzulassungsdienste in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices
bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber -
darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen.
Mehr unter: https://www.kroschke.de/branchenloesungen
Pressekontakt:
Christoph Kroschke GmbH
Nicole Neumann
Leitung PR & Kommunikation
mailto:presse@kroschke.de
+49 (0)151 55148875
https://www.kroschke.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169988/6141552
OTS: Kroschke
