    AKTIE IM FOKUS

    Apple auf Rekordhoch - Analysten positiv wegen iPhone-Absatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple-Aktien erreichen Rekordhoch von 263,05 USD.
    • Positive Analystenkommentare stützen Kursentwicklung.
    • iPhone 17 Verkäufe übertreffen Erwartungen deutlich.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Beflügelt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China sowie von positiven Analystenkommentaren haben die Aktien von Apple am Montag eine Bestmarke erreicht. Mit einem Kursplus von 4,3 Prozent auf 263,05 US-Dollar überwanden sie das alte Rekordhoch bei 260,10 Dollar vom Dezember 2024 und waren damit Spitzenreiter im moderat steigenden Leitindex Dow Jones Industrial .

    Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China für gute Stimmung gesorgt und die Apple-Aktien um 2 Prozent steigen lassen. Nun stützte die Nachricht, dass sich Vertreter Chinas und der USA nach Angaben Pekings so bald wie möglich für neue Verhandlungen im Handelsstreit treffen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hatte Vizepremier He Lifeng, der für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten zuständig ist, eine Videoschalte mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer.

    Eine deutliche Stütze erhielt der Apple-Kurs auch von den Analysten von Loop Capital, die eine Kaufempfehlung für die Titel ausgesprochen und das Kursziel auf 315 Dollar erhöhten. Zudem hatte die Investmentbank Evercore die Papiere des Technologiekonzerns auf ihre taktische "Outperform"-Liste gesetzt. Beide Analystenhäuser verwiesen zur Begründung auf die anhaltend starke Nachfrage nach dem iPhone 17.

    "Es ist klar zu erkennen, dass die Verkäufe des iPhone 17 weitaus besser sind als erwartet, da die Gesamtzahl der iPhone-Auslieferungen im dritten Quartal 2025 alle Erwartungen übertrifft", kommentierte Loop-Analyst John Donovan. Er sieht Apple nun am Anfang des lange erwarteten Akzeptanzzyklus, der auf eine anhaltende Ausweitung der iPhone-Lieferungen bis zum Kalenderjahr 2027 hindeute.

    Die Apple-Aktien waren im April im Zuge des US-Zolldesasters um rund ein Viertel abgestürzt, hatte sich seitdem aber um mehr als 55 Prozent erholt. Trotz des Rekords am Montag bleiben die Papiere in diesem Jahr mit einem Kursanstieg von 5 Prozent deutlich hinter dem Technologieindex Nasdaq 100 zurück, der um knapp 20 Prozent zugelegt hat./edh/la/he

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 226,1 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 203,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von -10,02 %/+24,11 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
