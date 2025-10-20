AKTIE IM FOKUS 2
Starker TKMS-Börsenstart - Zeitweise wertvoller als Thyssen
- TKMS erfolgreich an Börse, Aktien über 100 Euro.
- Börsenwert von TKMS übersteigt Thyssenkrupp zeitweise.
- Analysten empfehlen Kauf, hohe Auftragslage bei TKMS.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS ist am Montag erfolgreich an die Börse gegangen. Nach einem Start zu 60 Euro bekamen die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien einen Lauf, der sie zeitweise bis über die 100-Euro-Marke führte. Erst bei 107 Euro flachte die Rally ab. Der Schlusskurs lag dann mit 81,10 Euro im Mittelfeld der Tagesspanne.
Der Börsenwert von TKMS überschritt am Montag zeitweise jenen des Thyssenkrupp-Konzerns: Während der Wert aller Thyssenkrupp-Aktien durch die Abspaltung zeitweise unter die Sechs-Milliarden-Marke schrumpfte, wurde TKMS in der Spitze mit 6,8 Milliarden Euro bewertet.
Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen. Beide Aktien rechnerisch kombiniert, haben die Thyssenkrupp-Aktionäre nun 13,77 Euro im Depot und damit 14 Prozent mehr als am Freitag, als die Thyssenkrupp-Aktien zu 12,06 Euro geschlossen hatten.
Die Aufschläge bei TKMS spiegeln die Rüstungsfantasie der Anleger wider, die sich am Montag auch darin zeigte, dass andere Branchenwerte sich schwungvoll erholten, nachdem sie am Freitag noch unter der Aussicht auf ein erneutes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin gelitten hatten. Vorgesehen ist ein erneutes Zweier-Treffen, also wieder ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Laut Analyst David Perry von JPMorgan sind Anleger zuletzt vermehrt davon ausgegangen, dass Trump nach der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ähnliches in der Ukraine erreichen kann. Er teilt diese Hoffnung jedoch nicht und betonte, für Frieden sei es noch ein sehr weiter Weg. Perry sieht daher in dem jüngsten Rückschlag bei Rüstungswerten eine Kaufgelegenheit.
Um ein Ende der Kämpfe zu erreichen, erwägt Trump, dass der Frontverlauf eingefroren wird. Mit Selenskyj hatte sich Trump am Freitag getroffen, wobei es der Jefferies-Analystin Chloe Lemarie zufolge keine positiven Nachrichten gab. "Das Ergebnis dieses Treffens bestärkt uns in unserer Ansicht, dass der Konflikt noch weit von einer Lösung entfernt ist", schrieb sie. Ohne ein Waffenstillstandsabkommen werde sich die Bedrohungslage in Europa nicht wesentlich verringern.
Die seit Anfang Oktober unter Druck stehenden Aktien von Rheinmetall zogen am Montag um 5,9 Prozent an, während es für Hensoldt und Renk um bis zu 7,9 Prozent nach oben ging. Für die Renk-Aktien sprach das Analysehaus MWB eine Kaufempfehlung aus. Die Titel hatten seit Anfang Oktober in der Spitze mehr als 30 Prozent verloren und damit noch mehr als Rheinmetall mit etwa 18 Prozent.
Den TKMS-Aktien hat das Analysehaus MWB Research am Montag in einem ersten Kommentar eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Thyssenkrupp-Tochter sei als Deutschlands größter Marineschiffbauer ein europäisches "Marine-Pure-Play", schrieb der Analyst Jens-Peter Rieck. Der 18,5 Milliarden Euro große Auftragsbestand biete eine unübertroffene Transparenz im europäischen Verteidigungssektor.
Der DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Abspaltung, die die Transparenz im Thyssenkrupp-Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache. Laut dem Experten Ephrem Ravi von der Citigroup liegt die implizierte Bewertung von TKMS über seinen Erwartungen. Er sieht die Chance darauf, dass TKMS auch bei dem Mutterkonzern eine Neubewertung ermöglichen könnte.
Der Marineschiffbauer TKMS ist aus der Kieler Werft HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis ins Jahr 1838 zurückreichen. Seit 2005 gehört diese zu Thyssenkrupp. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert heute unter dem Namen German Naval Yards. TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat rund 8.300 Mitarbeiter./tih/ag/jha/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 1.770 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,53 Mrd..
Frage an die IR von Rheinmetall:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
….
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen über mögliche Exportbeschränkungen für seltene Erden aus China habe ich einige Verständnisfragen, die ich gern an Sie richten möchte:
1. Wie stark ist Rheinmetall derzeit von Rohstoffen oder Vorprodukten aus China abhängig – sowohl direkt als auch indirekt über Zulieferer, die Materialien aus China beziehen?
2. Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Abhängigkeiten zu verringern (z. B. neue Lieferanten, Eigenproduktionen, größere Lagerbestände)?
3. Gibt es bereits Ersatzmaterialien oder Alternativen, mit denen sich der Einsatz von seltenen Erden reduzieren lässt?
4. Wie würden sich Kostensteigerungen oder Lieferverzögerungen bei diesen Materialien auf Ihre Ergebnisplanung auswirken? Sind solche Effekte in der Prognose für 2025/2026 berücksichtigt?
6. Welche weiteren Projekte oder Kooperationen planen Sie, um kritische Materialien künftig unabhängiger von Importen – insbesondere aus China – zu beschaffen?
7. Ist Rheinmetall an europäischen Förder- oder Rohstoffprogrammen beteiligt (z. B. European Raw Materials Alliance oder ähnliche Initiativen)?
…“
zu Frage 1 kann ich Ihnen erläutern, daß es sich dabei um das direkte Exposure nach China handelt. Für Komponenten unserer Zulieferer kann ich Ihnen keine Angabe machen.
Frage 2 und 3 kann ich Ihnen sagen, daß die Abhängigkeit von China kein neues Phänomen ist und wir uns schon seit geraumer Zeit vorbereiten. Als Quickwins sind hier sicherlich die erhöhten Sicherheitsbestände für strategische Rohstoffe und Vorprodukte zu nennen.
Langfristig geht es allerdings im die Entwicklung von alternativen Prozessen und Umstellung von Lieferketten. Diesen Herausforderungen widmen wir uns gerade.
Zukünftig sollen für alle Produkte mindestens 3 alternative Lieferanten qualifiziert werden und Ziel ist auch sogenanntes Near-Shoring.
Für die interne Versorgung mit energetischem Material streben wir eine Zielgröße von 100% an. Der Erwerb von Hagedorn und die Umstellung auf militärische Nitrozellulose ist ein Element auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen.
Zusätzlich bauen wir auch die Kapazitäten in unseren existierenden Standorten massiv aus.
Aktuell sind wir unter anderem bei Energieförderprojekten, wie bspw. Sentinel aktiv. Fördermaßnahmen zur Kapazitätsausweitung ( SAFE) werden genutzt, um in Osteuropa zusätzliche Munitionskapazitäten, bzw. Energeticskapazitäten aufzubauen.“
Beim Koreakrieg waren es 2 Jahre.
Ich denke, dass es leider noch einige Zeit bis zum Frieden dauern wird.
Rheinmetall wird daher auf viele Jahre in meinem Augen weiter ein sehr gefragtes Unternehmen sein.
Mir kommt es mittlerweile so vor, als hätten die Dealmaker Agent Orange und Agent Rot einen Plan abgesprochen.
Agent Rot spielt weiterhin auf Zeit und Agent Orange verkauft fleißig Waffen an die EU.
Agent Orange betonte am Freitag deutlich, dass die EU sehr reich wäre.
Die EU rüstet weiter für sich und die Ukraine auf.
Wenn es irgendwann hoffentlich Frieden gibt, dann rüsten die Länder trotzdem jahrelang weiter auf. Besonders die Ukraine. Daher wird die Rüstungsindustrie viele Jahre beschäftigt sein und enorm produzieren.
Ob es uns nun freut oder nicht. Wünschen können wir uns viel. Die Regeln machen andere.
Habt einen schönen Sonntag.
Nach Aussage Pappbergers ist die Abhängigkeit Rheinmetalls von Seltenen Erden aus China nicht sehr groß (unter 1 %).