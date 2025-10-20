    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft LVMH auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hebt sie Verbesserungen in China und die besser als erwartete Entwicklung der Hauptsparte heraus. Mangels wesentlicher Kurstreiber sei bei der Aktie aber kurzfristig keine Trendwende in Sicht./rob/tih//he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 609,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Katharina Schmenger
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 642,60, was eine Steigerung von +6,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft LVMH auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag …