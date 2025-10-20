DZ BANK stuft LVMH auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hebt sie Verbesserungen in China und die besser als erwartete Entwicklung der Hauptsparte heraus. Mangels wesentlicher Kurstreiber sei bei der Aktie aber kurzfristig keine Trendwende in Sicht./rob/tih//heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 609,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



