Sweco gewinnt Architekturwettbewerb für U-Bahn-Haltestelle Stephansplatz (U5) in Hamburg (FOTO)
Hamburg (ots) - Sweco hat den 1. Preis beim international besetzten
Planungswettbewerb für die architektonische und freiraumplanerische Gestaltung
der U5-Haltestelle Stephansplatz in Hamburg gewonnen. Die Hamburger Hochbahn AG
hat Sweco jetzt auch offiziell mit dem raumbildenden Ausbau sowie der
Freianlagen- und Lichtplanung für die Station beauftragt. Im Beisein von
Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks, dem HOCHBAHN-Vorstandsvorsitzenden Robert
Henrich sowie dem technischen Geschäftsführer der HOCHBAHN U5 Projekt GmbH,
Klaus Uphoff, wurden die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs am 16. Oktober
2025 bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit präsentiert.
Die Linie U5 in Hamburg: Deutschlands größtes U-Bahn-Projekt
Die Linie U5 in Hamburg: Deutschlands größtes U-Bahn-Projekt
Um die nachhaltige Mobilität auf der Schiene zu fördern und dem Mobilitätsbedarf
einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, ist in Hamburg der Neubau der
U-Bahn-Linie U5 geplant. Die Linie U5 soll von Bramfeld im Nordosten quer durch
die Stadt bis zu den Arenen im Westen Hamburgs führen. Mit 22 neuen Haltestellen
auf einer 25 Kilometer langen Strecke ist sie Deutschlands größtes
U-Bahn-Projekt.
Prämiertes Design: Lichtdurchfluteter Blätterbaldachin für die U5-Haltestelle
Stephansplatz
Die Station Stephansplatz entsteht im Innenstadtbereich und soll den direkten
Umstieg zwischen den Linien U1 und U5 ermöglichen. Der Neubau des 4-gleisigen
U-Bahnhofes erstreckt sich entlang des Alten Botanischen Gartens vom Bahnhof
Dammtor bis zum Stephansplatz. Der Leitgedanke des prämierten Entwurfs von Sweco
für die U5-Haltestelle bezieht sich auf den unmittelbar angrenzenden Botanischen
Garten mit seinem Baumbestand und das japanische Wort "KOMOREBI", das
Sonnenlicht beschreibt, das durch die Blätter der Bäume gefiltert wird. Ein
lichtdurchfluteter Blätterbaldachin prägt den hallenartigen Charakter des neuen
U-Bahnhofs und vermittelt einen Eindruck der unmittelbaren Umgebung.
"Wir freuen uns, dass wir mit unserem international besetzten und eingespielten
Team aus Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Lichtplaner*innen einen
Entwurf entwickelt haben, der die Jury überzeugt hat. Der Neubau der U5 ist ein
wegweisendes Projekt zur Entwicklung des ÖPNV in Hamburg und wir sind stolz, mit
der Planung des U-Bahnhofs Stephansplatz unseren Beitrag zum Gelingen dieses
spannenden Projektes zu leisten", sagt Markus Rudolph, Experte für Wettbewerbe
und Design bei Sweco.
U5-Neubau: nachhaltige Planung und Kreislaufwirtschaft
Nachhaltigkeit prägt den Neubau der U5 und ist ein zentraler Bestandteil des
Planungskonzepts von Sweco. Die Außenraumgestaltung orientiert sich an
bestehenden Strukturen mit dem Ziel, Bauteile wie Kantsteine, Pflasterbeläge und
Sitzmöbel zurückzubauen, zu reinigen und nach Möglichkeit wiederzuverwenden. In
der Station steht die Decke als zentrales Gestaltungselement im Fokus: Mit
sparsamem Materialverbrauch entsteht ein dreidimensionaler Effekt und die
demontierbaren Elemente fördern die Wiederverwendbarkeit im Sinne der
Kreislaufwirtschaft. Für mehr Energieeffizienz wird die Zahl der Lampen durch
direkte und indirekte Beleuchtung reduziert und die Beleuchtungsstärke auf den
Bahnsteigen optimiert.
Pressekontakt:
Katrin Zeuschner
Teamleitung Marketing & Kommunikation
Telefon: +49 421 2032 879
E-Mail: mailto:marketing@sweco-gmbh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181269/6141568
OTS: Sweco GmbH
