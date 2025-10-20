Sweco gewinnt Architekturwettbewerb für U-Bahn-Haltestelle Stephansplatz (U5) in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - Sweco hat den 1. Preis beim international besetzten

Planungswettbewerb für die architektonische und freiraumplanerische Gestaltung

der U5-Haltestelle Stephansplatz in Hamburg gewonnen. Die Hamburger Hochbahn AG

hat Sweco jetzt auch offiziell mit dem raumbildenden Ausbau sowie der

Freianlagen- und Lichtplanung für die Station beauftragt. Im Beisein von

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks, dem HOCHBAHN-Vorstandsvorsitzenden Robert

Henrich sowie dem technischen Geschäftsführer der HOCHBAHN U5 Projekt GmbH,

Klaus Uphoff, wurden die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs am 16. Oktober

2025 bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit präsentiert.



Die Linie U5 in Hamburg: Deutschlands größtes U-Bahn-Projekt





Um die nachhaltige Mobilität auf der Schiene zu fördern und dem Mobilitätsbedarf

einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, ist in Hamburg der Neubau der

U-Bahn-Linie U5 geplant. Die Linie U5 soll von Bramfeld im Nordosten quer durch

die Stadt bis zu den Arenen im Westen Hamburgs führen. Mit 22 neuen Haltestellen

auf einer 25 Kilometer langen Strecke ist sie Deutschlands größtes

U-Bahn-Projekt.



Prämiertes Design: Lichtdurchfluteter Blätterbaldachin für die U5-Haltestelle

Stephansplatz



Die Station Stephansplatz entsteht im Innenstadtbereich und soll den direkten

Umstieg zwischen den Linien U1 und U5 ermöglichen. Der Neubau des 4-gleisigen

U-Bahnhofes erstreckt sich entlang des Alten Botanischen Gartens vom Bahnhof

Dammtor bis zum Stephansplatz. Der Leitgedanke des prämierten Entwurfs von Sweco

für die U5-Haltestelle bezieht sich auf den unmittelbar angrenzenden Botanischen

Garten mit seinem Baumbestand und das japanische Wort "KOMOREBI", das

Sonnenlicht beschreibt, das durch die Blätter der Bäume gefiltert wird. Ein

lichtdurchfluteter Blätterbaldachin prägt den hallenartigen Charakter des neuen

U-Bahnhofs und vermittelt einen Eindruck der unmittelbaren Umgebung.



"Wir freuen uns, dass wir mit unserem international besetzten und eingespielten

Team aus Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Lichtplaner*innen einen

Entwurf entwickelt haben, der die Jury überzeugt hat. Der Neubau der U5 ist ein

wegweisendes Projekt zur Entwicklung des ÖPNV in Hamburg und wir sind stolz, mit

der Planung des U-Bahnhofs Stephansplatz unseren Beitrag zum Gelingen dieses

spannenden Projektes zu leisten", sagt Markus Rudolph, Experte für Wettbewerbe

und Design bei Sweco.



U5-Neubau: nachhaltige Planung und Kreislaufwirtschaft



Nachhaltigkeit prägt den Neubau der U5 und ist ein zentraler Bestandteil des

Planungskonzepts von Sweco. Die Außenraumgestaltung orientiert sich an

bestehenden Strukturen mit dem Ziel, Bauteile wie Kantsteine, Pflasterbeläge und

Sitzmöbel zurückzubauen, zu reinigen und nach Möglichkeit wiederzuverwenden. In

der Station steht die Decke als zentrales Gestaltungselement im Fokus: Mit

sparsamem Materialverbrauch entsteht ein dreidimensionaler Effekt und die

demontierbaren Elemente fördern die Wiederverwendbarkeit im Sinne der

Kreislaufwirtschaft. Für mehr Energieeffizienz wird die Zahl der Lampen durch

direkte und indirekte Beleuchtung reduziert und die Beleuchtungsstärke auf den

Bahnsteigen optimiert.



