    Sweco gewinnt Architekturwettbewerb für U-Bahn-Haltestelle Stephansplatz (U5) in Hamburg (FOTO)

    Hamburg (ots) - Sweco hat den 1. Preis beim international besetzten
    Planungswettbewerb für die architektonische und freiraumplanerische Gestaltung
    der U5-Haltestelle Stephansplatz in Hamburg gewonnen. Die Hamburger Hochbahn AG
    hat Sweco jetzt auch offiziell mit dem raumbildenden Ausbau sowie der
    Freianlagen- und Lichtplanung für die Station beauftragt. Im Beisein von
    Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks, dem HOCHBAHN-Vorstandsvorsitzenden Robert
    Henrich sowie dem technischen Geschäftsführer der HOCHBAHN U5 Projekt GmbH,
    Klaus Uphoff, wurden die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs am 16. Oktober
    2025 bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit präsentiert.

    Die Linie U5 in Hamburg: Deutschlands größtes U-Bahn-Projekt

    Um die nachhaltige Mobilität auf der Schiene zu fördern und dem Mobilitätsbedarf
    einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, ist in Hamburg der Neubau der
    U-Bahn-Linie U5 geplant. Die Linie U5 soll von Bramfeld im Nordosten quer durch
    die Stadt bis zu den Arenen im Westen Hamburgs führen. Mit 22 neuen Haltestellen
    auf einer 25 Kilometer langen Strecke ist sie Deutschlands größtes
    U-Bahn-Projekt.

    Prämiertes Design: Lichtdurchfluteter Blätterbaldachin für die U5-Haltestelle
    Stephansplatz

    Die Station Stephansplatz entsteht im Innenstadtbereich und soll den direkten
    Umstieg zwischen den Linien U1 und U5 ermöglichen. Der Neubau des 4-gleisigen
    U-Bahnhofes erstreckt sich entlang des Alten Botanischen Gartens vom Bahnhof
    Dammtor bis zum Stephansplatz. Der Leitgedanke des prämierten Entwurfs von Sweco
    für die U5-Haltestelle bezieht sich auf den unmittelbar angrenzenden Botanischen
    Garten mit seinem Baumbestand und das japanische Wort "KOMOREBI", das
    Sonnenlicht beschreibt, das durch die Blätter der Bäume gefiltert wird. Ein
    lichtdurchfluteter Blätterbaldachin prägt den hallenartigen Charakter des neuen
    U-Bahnhofs und vermittelt einen Eindruck der unmittelbaren Umgebung.

    "Wir freuen uns, dass wir mit unserem international besetzten und eingespielten
    Team aus Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Lichtplaner*innen einen
    Entwurf entwickelt haben, der die Jury überzeugt hat. Der Neubau der U5 ist ein
    wegweisendes Projekt zur Entwicklung des ÖPNV in Hamburg und wir sind stolz, mit
    der Planung des U-Bahnhofs Stephansplatz unseren Beitrag zum Gelingen dieses
    spannenden Projektes zu leisten", sagt Markus Rudolph, Experte für Wettbewerbe
    und Design bei Sweco.

    U5-Neubau: nachhaltige Planung und Kreislaufwirtschaft

    Nachhaltigkeit prägt den Neubau der U5 und ist ein zentraler Bestandteil des
    Planungskonzepts von Sweco. Die Außenraumgestaltung orientiert sich an
    bestehenden Strukturen mit dem Ziel, Bauteile wie Kantsteine, Pflasterbeläge und
    Sitzmöbel zurückzubauen, zu reinigen und nach Möglichkeit wiederzuverwenden. In
    der Station steht die Decke als zentrales Gestaltungselement im Fokus: Mit
    sparsamem Materialverbrauch entsteht ein dreidimensionaler Effekt und die
    demontierbaren Elemente fördern die Wiederverwendbarkeit im Sinne der
    Kreislaufwirtschaft. Für mehr Energieeffizienz wird die Zahl der Lampen durch
    direkte und indirekte Beleuchtung reduziert und die Beleuchtungsstärke auf den
    Bahnsteigen optimiert.

