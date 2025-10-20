Super Micro Computer Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Mit einer Performance von +7,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Super Micro Computer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +1,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Super Micro Computer +48,42 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,77 % 1 Monat +16,76 % 3 Monate +2,09 % 1 Jahr +4,88 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 594 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,41 Mrd.EUR wert.

Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.