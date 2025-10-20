    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit detaillierten Studiendaten für Pluvicto bei hormonsensitivem Prostatakrebs./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:51 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 113,1EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



