    AMS-Osram-Kurs zieht an - Spekulation über Meta-Partnerschaft

    • Medienbericht treibt AMS-Osram-Kurs um 9,3% hoch.
    • Mögliche Partnerschaft mit Meta zur MicroLED-Entwicklung.
    • Positive Auswirkungen bei kommerzieller Nutzung erwartet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein Medienbericht über eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Social-Media-Riesen Meta hat am Montag den Kurs von AMS-Osram um 9,3 Prozent in die Höhe getrieben. Die Titel des österreichischen Halbleiterkonzerns, dessen Aktien in Zürich gehandelt werden, kosteten dort zum Handelsschluss 11,88 Franken In der Jahresbilanz hat sich der AMS-Kurs nun wieder verdoppelt.

    Ein Händler verwies auf einen bislang unbestätigten Medienbericht, wonach Meta eine Zusammenarbeit mit AMS-Osram zur gemeinsamen Entwicklung von MicroLED-Technologien anstreben könnte. Demnach soll der US-Konzern im bayerischen Regensburg in der Nähe zu einer AMS-Niederlassung ein Forschungs- und Entwicklungsteam eingerichtet haben.

    "Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob und in welchem Umfang Meta MicroLED-Displays einsetzen wird", sagte der Händler. Jede kommerzielle Nutzung dieser Technologie würde sich aber positiv für AMS-Osram auswirken, erwähnte er./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 628,9 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +0,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +28,91 %/+50,82 % bedeutet.




    Community Beiträge zu ams-OSRAM - A40QVT - AT0000A3EPA4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ams-OSRAM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
