AKTIE IM FOKUS
AMS-Osram-Kurs zieht an - Spekulation über Meta-Partnerschaft
- Medienbericht treibt AMS-Osram-Kurs um 9,3% hoch.
- Mögliche Partnerschaft mit Meta zur MicroLED-Entwicklung.
- Positive Auswirkungen bei kommerzieller Nutzung erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein Medienbericht über eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Social-Media-Riesen Meta hat am Montag den Kurs von AMS-Osram um 9,3 Prozent in die Höhe getrieben. Die Titel des österreichischen Halbleiterkonzerns, dessen Aktien in Zürich gehandelt werden, kosteten dort zum Handelsschluss 11,88 Franken In der Jahresbilanz hat sich der AMS-Kurs nun wieder verdoppelt.
Ein Händler verwies auf einen bislang unbestätigten Medienbericht, wonach Meta eine Zusammenarbeit mit AMS-Osram zur gemeinsamen Entwicklung von MicroLED-Technologien anstreben könnte. Demnach soll der US-Konzern im bayerischen Regensburg in der Nähe zu einer AMS-Niederlassung ein Forschungs- und Entwicklungsteam eingerichtet haben.
"Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob und in welchem Umfang Meta MicroLED-Displays einsetzen wird", sagte der Händler. Jede kommerzielle Nutzung dieser Technologie würde sich aber positiv für AMS-Osram auswirken, erwähnte er./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 628,9 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +0,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +28,91 %/+50,82 % bedeutet.
Es wird eben verschoben.
Alte Puts und Anleihen werden zurück gekauft und am Ende ist trotzdem jedem geholfen.
Es ist jedenfalls alles bekannt und darum nichts neues für mich.
Die Zahlen sehen auch gut aus.
Man darf nicht vergessen von wo AMS kommt. Das hier noch viel Zeit und Geduld gefragt sein wird steht denke ich außer Frage. Aber es ist schon mal schön das der Weg stimmt und natürlich Vertrauen aufgebaut wird. Die Schulden hat man im Griff und werden auch weniger werden wie das Management schreibt.
Zitat von Mozl:Zitat von Spekulant66:…wenn man Anleihen platziert wie werden denn dann Schulden reduziert 🤔
Steht alles in der Info von heute.
- Privatplatzierung von weiteren vorrangigen Anleihen in Teilbeträgen von EUR 200 Mio. zu 10,5 % und USD 350 Mio. zu 12,25 % mit Fälligkeit 2029
- Ca. EUR 350 Mio. (äquivalent) der Gesamtsumme sind hauptsächlich für die vorzeitige langfristige Vorfinanzierung von in größerem Umfang erwarteten Andienungen von ausstehenden OSRAM-Aktien vorgesehen
- Ca. EUR 150 Mio. (äquivalent) der Gesamtsumme sind hauptsächlich für Teilrückkaufsangebote der ausstehenden Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027 vorgesehen, abhängig vom Marktumfeld