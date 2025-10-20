AMS-Osram-Kurs zieht an - Spekulation über Meta-Partnerschaft

"Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob und in welchem Umfang Meta MicroLED-Displays einsetzen wird", sagte der Händler. Jede kommerzielle Nutzung dieser Technologie würde sich aber positiv für AMS-Osram auswirken, erwähnte er./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 628,9 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +0,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Bil..

Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +28,91 %/+50,82 % bedeutet.