Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

Trump und Xi wollen sich am Rande des Wirtschaftsgipfels APEC, der Ende Oktober stattfindet, treffen. Ein genaues Datum ist öffentlich noch nicht bekannt.