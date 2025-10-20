    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnowBe4 Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu KnowBe4 Registered (A)
    KI sorgt für Phishing Welle

    Berlin (ots) - Dr. Martin Krämer, Security-Experte bei KnowBe4 warnt aktuell vor
    KI-getriebenem Phishing. Gefüttert wird die Erkenntnis durch einen Bericht von
    Microsoft. "Die Angriffe gingen von einem kompromittierten E-Mail-Konto eines
    kleinen Unternehmens aus. Darüber verschickten die Täter täuschend echt
    gestaltete Nachrichten, die angeblich von einem Filesharing-Dienst stammten. Der
    enthaltene Anhang - eine vermeintliche Dokumentdatei - leitete Empfänger jedoch
    auf eine gefälschte Webseite weiter, die zur Abfrage von Anmeldedaten diente.
    Besonders trickreich: Die Angreifer setzten eine sogenannte
    "self-addressed"-Taktik ein, bei der Absender und Empfängeradresse identisch
    waren, während die tatsächlichen Ziele im BCC-Feld versteckt blieben. Dadurch
    sollten einfache Erkennungsmechanismen ausgehebelt werden," erklärt Dr. Krämer.

    Das Besondere an dieser Kampagne war laut Microsoft die Art der Verschleierung:
    Der Schadcode war in einer SVG-Datei verborgen, die mithilfe von KI erstellt
    oder verändert worden sein dürfte. Die Analyse ergab, dass der Code eine
    "synthetische Struktur" aufwies - also ungewöhnlich umfangreich, kompliziert und
    inhaltlich sinnlos war, mit Begriffen aus der Geschäftswelt, die nur den Zweck
    hatten, legitim zu wirken.

    Der Code sei laut dem Bericht "nichts, was ein Mensch typischerweise von Grund
    auf schreiben würde" - zu komplex, zu ausschweifend, ohne praktischen Nutzen.
    Damit zeigt sich, dass große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT nicht nur zur
    Textproduktion, sondern auch zur Tarnung von Schadsoftware missbraucht werden
    können.

    Mehr dazu erfahren Sie hier: https://ots.de/RRDoWV

    Pressekontakt:

    Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
    Auf der Eierwiese 1
    82031 Grünwald
    mailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de
    089 747470580

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/6141606
    OTS: KnowBe4



    Verfasst von news aktuell
