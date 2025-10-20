Börsen Update
Börsen Update USA - 20.10. - US Tech 100 stark +1,38 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.713,40 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.
Top-Werte: Salesforce +4,46 %, Apple +4,27 %, Merck & Co +2,69 %, Unitedhealth Group +2,63 %, Goldman Sachs Group +1,75 %
Flop-Werte: Walmart -0,94 %, The Home Depot -0,57 %, Verizon Communications -0,11 %, McDonald's -0,07 %, NVIDIA +0,23 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.167,75 PKT und steigt um +1,38 %.
Top-Werte: ON Semiconductor +5,46 %, The Trade Desk Registered (A) +4,90 %, Apple +4,27 %, KLA Corporation +4,15 %, Lululemon Athletica +4,02 %
Flop-Werte: Constellation Energy -4,17 %, AppLovin Registered (A) -3,27 %, Marvell Technology -2,04 %, O'Reilly Automotive -0,79 %, Charter Communications Registered (A) -0,67 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.739,37 PKT und steigt um +1,14 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +7,03 %, Moderna +6,38 %, Jacobs Solutions +6,02 %, Expand Energy Corporation +5,88 %, ON Semiconductor +5,46 %
Flop-Werte: Oracle -5,04 %, Hologic -4,26 %, Constellation Energy -4,17 %, Seagate Technology Holdings -3,91 %, Western Digital -3,51 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.