Börsen Update USA - 20.10. - US Tech 100 stark +1,38 %

Der Dow Jones steht bei 46.713,40 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.

Top-Werte: Salesforce +4,46 %, Apple +4,27 %, Merck & Co +2,69 %, Unitedhealth Group +2,63 %, Goldman Sachs Group +1,75 %

Flop-Werte: Walmart -0,94 %, The Home Depot -0,57 %, Verizon Communications -0,11 %, McDonald's -0,07 %, NVIDIA +0,23 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.167,75 PKT und steigt um +1,38 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +5,46 %, The Trade Desk Registered (A) +4,90 %, Apple +4,27 %, KLA Corporation +4,15 %, Lululemon Athletica +4,02 %

Flop-Werte: Constellation Energy -4,17 %, AppLovin Registered (A) -3,27 %, Marvell Technology -2,04 %, O'Reilly Automotive -0,79 %, Charter Communications Registered (A) -0,67 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.739,37 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +7,03 %, Moderna +6,38 %, Jacobs Solutions +6,02 %, Expand Energy Corporation +5,88 %, ON Semiconductor +5,46 %

Flop-Werte: Oracle -5,04 %, Hologic -4,26 %, Constellation Energy -4,17 %, Seagate Technology Holdings -3,91 %, Western Digital -3,51 %