Constellation Energy Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.10.2025

Mit einer Performance von -4,17 % musste die Constellation Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Obwohl die Constellation Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,28 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um +6,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,00 %. Im Jahr 2025 gab es für Constellation Energy bisher ein Plus von +53,82 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,38 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,89 % 1 Monat +19,00 % 3 Monate +21,28 % 1 Jahr +34,86 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 312 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,56 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.