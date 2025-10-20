    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump glaubt nicht an ukrainischen Sieg im Krieg.
    • Er schlägt Einfrieren des Frontverlaufs vor.
    • Treffen mit Putin in Budapest geplant.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump glaubt nach eigenen Worten nicht, dass die Ukraine den Krieg gegen die russischen Angreifer gewinnt - schließt es aber auch nicht gänzlich aus.

    Trump wurde bei einem Auftritt mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese auf seine rund einen Monat alte Äußerung angesprochen, wonach die Ukraine mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage sein könnte, sich die von Russland besetzten Gebiete zurückzuholen. Jetzt sagte er auf die Frage dazu: "Sie könnten immer noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie werden - aber sie könnten immer noch. Ich habe nie gesagt, sie würden gewinnen, ich sagte, sie könnten gewinnen." Krieg sei "eine sehr seltsame Angelegenheit", fuhr er fort. "Viele schlechte Dinge passieren. Viele gute Dinge passieren."

    Frontverlauf einfrieren

    Am Wochenende hatte sich Trump dafür ausgesprochen, dass für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine der aktuelle Frontverlauf eingefroren werden sollte. Er will bald Kremlchef Wladimir Putin in Budapest treffen.

    Vor Trumps Äußerungen hatte die "Financial Times" berichtet, Trump habe Selenskyj bei dem Treffen am Freitag dazu gedrängt, für ein Ende des Krieges das gesamte Donbass-Gebiet im Osten der Ukraine aufzugeben. Sich den Donbass komplett einzuverleiben, ist ein Ziel des im Februar 2022 gestarteten russischen Angriffskrieges. Russland kontrolliert bisher einen großen Teil davon, aber nicht das gesamte Gebiet.

    In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders Fox News sagte Trump auch, Putin werde sich "etwas nehmen". Die von Russland besetzten Gebiete umschrieb der dabei mit dem Wort "Eigentum". "Ich meine, sie haben gekämpft - und er hat eine Menge Eigentum."/so/DP/he






    dpa-AFX
