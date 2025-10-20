LR Health & Beauty Bond 9.521%: Covenant Bruch & Zinsstopp Verhandlungen
LR Health & Beauty SE plant, mit Anleihegläubigern zu verhandeln, um finanzielle Stabilität durch eine Stillhalteverpflichtung und ein Restrukturierungsgutachten zu sichern.
Foto: adobe.stock.com
- LR Health & Beauty SE hat einen Verstoß gegen den Leverage Covenant festgestellt, der ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 4,50:1 vorschreibt.
- Die Gesellschaft plant, Gespräche mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern aufzunehmen, um eine Stillhalteverpflichtung zu vereinbaren.
- Zinszahlungen, die am 30. November 2025 fällig sind, werden vorübergehend ausgesetzt, um das operative Geschäft zu priorisieren.
- Die Stillhalteverpflichtung soll Anleihegläubigern vorübergehend keine Rechte aus dem Verstoß gegen den Leverage Covenant und der Nichtzahlung von Zinsen gewähren.
- Ein renommiertes Unternehmen wird beauftragt, ein Restrukturierungsgutachten zu erstellen, um die Finanzierungsstruktur zu verbessern.
- Ziel der Maßnahmen ist es, der Gesellschaft Zeit zu geben, um die aktuelle Situation zu bewerten und einen Aktionsplan zu entwickeln.
Der Kurs von LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
-5,14 % im Minus.
-5,14 %
0,00 %
-9,99 %
-17,18 %
-16,84 %
-22,29 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.