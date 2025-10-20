    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28
    LR Health & Beauty Bond 9.521%: Covenant Bruch & Zinsstopp Verhandlungen

    LR Health & Beauty SE plant, mit Anleihegläubigern zu verhandeln, um finanzielle Stabilität durch eine Stillhalteverpflichtung und ein Restrukturierungsgutachten zu sichern.

    • LR Health & Beauty SE hat einen Verstoß gegen den Leverage Covenant festgestellt, der ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 4,50:1 vorschreibt.
    • Die Gesellschaft plant, Gespräche mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern aufzunehmen, um eine Stillhalteverpflichtung zu vereinbaren.
    • Zinszahlungen, die am 30. November 2025 fällig sind, werden vorübergehend ausgesetzt, um das operative Geschäft zu priorisieren.
    • Die Stillhalteverpflichtung soll Anleihegläubigern vorübergehend keine Rechte aus dem Verstoß gegen den Leverage Covenant und der Nichtzahlung von Zinsen gewähren.
    • Ein renommiertes Unternehmen wird beauftragt, ein Restrukturierungsgutachten zu erstellen, um die Finanzierungsstruktur zu verbessern.
    • Ziel der Maßnahmen ist es, der Gesellschaft Zeit zu geben, um die aktuelle Situation zu bewerten und einen Aktionsplan zu entwickeln.

    Der Kurs von LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,14 % im Minus.


