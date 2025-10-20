Monument Mining Aktie mit starker Tagesperformance - 20.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Monument Mining Aktie. Sie steigt um +11,11 % auf 0,6500€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Monument Mining ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert, mit Projekten in Malaysia und Australien. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Barrick Gold und Newmont. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Produktion in strategisch günstigen Regionen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Monument Mining Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +140,08 %.

Allein seit letzter Woche ist die Monument Mining Aktie damit um +48,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Monument Mining auf +215,10 %.

Monument Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +48,28 % 1 Monat +47,56 % 3 Monate +140,08 % 1 Jahr +260,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Monument Mining Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Monument Mining Aktie, die kürzlich über 1 Dollar gestiegen ist. Nutzer heben die starken finanziellen Ergebnisse hervor, darunter ein Anstieg des Nettogewinns und der Cash-Reserven. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,2 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Zudem wird die Reduzierung der All-in Sustaining Costs als Indikator für zukünftige Kursgewinne gewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Monument Mining eingestellt.

Informationen zur Monument Mining Aktie

Es gibt 329 Mio. Monument Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,72 Mio. wert.

Monument Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monument Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monument Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.