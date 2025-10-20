Infineon Technologies - Aktie legt am 20.10.2025 stark zu

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 33,99€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,95 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,29 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Der Kurs der Infineon Technologies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,29 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +4,86 %.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,41 % 1 Monat -1,26 % 3 Monate -13,29 % 1 Jahr +8,70 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,38 Mrd. wert.

Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.