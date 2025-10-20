    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP Aktie heute im Plus (238,45€) - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +2,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie heute im Plus (238,45€) - 20.10.2025
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +2,01 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    225,90€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    252,26€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,57 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -1,19 %.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,78 %
    1 Monat +2,22 %
    3 Monate -11,57 %
    1 Jahr +9,91 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,49 Mrd. wert.

    Globale Aktienindizes im Aufwind: Tech- und Kleinunternehmen glänzen


    Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.

    Kerings Verkauf an L'Oréal, Rheinmetalls Comeback & Börsenstart TKMS


    Die Woche beginnt zwar ruhig, hat es aber in sich! Mit Netflix, Tesla und Intel nimmt die Quartalsberichtssaison in den USA Fahrt auf. Auch im DAX geht es langsam los, SAP berichtet. Die wichtigsten Termine der Woche!

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.10.25


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.10.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +2,25 %
    +0,78 %
    +2,22 %
    -11,57 %
    +9,91 %
    +162,36 %
    +79,09 %
    +253,02 %
    +1.493.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SAP Aktie heute im Plus (238,45€) - 20.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +2,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.