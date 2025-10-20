SAP Aktie heute im Plus (238,45€) - 20.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +2,01 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,57 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -1,19 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat +2,22 % 3 Monate -11,57 % 1 Jahr +9,91 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,49 Mrd. wert.

Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.

Die Woche beginnt zwar ruhig, hat es aber in sich! Mit Netflix, Tesla und Intel nimmt die Quartalsberichtssaison in den USA Fahrt auf. Auch im DAX geht es langsam los, SAP berichtet. Die wichtigsten Termine der Woche!

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.10.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.