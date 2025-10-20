    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    Bayer Aktie überzeugt mit Kursplus - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +1,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,77 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kurs der Bayer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,00 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -3,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +40,11 % gewonnen.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,84 %
    1 Monat -2,32 %
    3 Monate -2,00 %
    1 Jahr +1,78 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Stellungnahme des U.S. Solicitor General im Glyphosat-Rechtsstreit, die als entscheidend für die Kursentwicklung der Bayer Aktie angesehen wird. Nutzer äußern Bedenken, dass ein negatives Urteil den Kurs stark belasten könnte, während positive Signale wie das Vertrauen institutioneller Anleger und technische Analysen auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,90 Mrd. wert.

    Sopra Financial Technology startet Bitcoin-backed Lending mit VR Bank Bayern Mitte und 21bitcoin (FOTO)


    Die Sopra Financial Technology GmbH, die VR Bank Bayern Mitte und 21bitcoin starten ein Pilotprojekt für das erste regulierte Bitcoin-backed Lending in Deutschland. Die neue White-Label-Lösung basiert auf der Plattform Sopra Crypto Solutions. Sie …

    Abhängigkeit von China gefährdet Arzneiversorgung


    Antibiotika, Diabetesmedikamente, Schmerzmittel: Deutschland ist bei vielen Arzneien auf China angewiesen. Der Pharmaverband Pro Generika warnt in einer neuen Studie vor einer starken Abhängigkeit, die China als politisches Druckmittel einsetzen …

    Fast 150 % Kurschance! Plug Power, Bayer, Planethic Group Aktie


    Bietet sich bei der Planethic Group (vormals Veganz Group) die Kaufchance des Herbstes? Analysten sehen jedenfalls über 100 % Kurspotenzial. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben und lockt zum Einstieg. Das Unternehmen selbst berichtet von …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +1,77 %
    -3,84 %
    -2,32 %
    -2,00 %
    +1,78 %
    -45,80 %
    -38,93 %
    -75,26 %
    +91,87 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



