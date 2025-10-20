Apple - Aktie steigt kräftig - 20.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Apple Aktie. Sie steigt um +4,81 % auf 226,60€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Apple einen Gewinn von +19,64 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Apple Aktie damit um +1,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Apple auf -10,36 %.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,71 % 1 Monat +3,70 % 3 Monate +19,64 % 1 Jahr +0,67 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,36 Bil. wert.

Gestützt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sind die US-Aktienmärkte mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag zuletzt um 1,1 Prozent auf …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Beflügelt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China sowie von positiven Analystenkommentaren haben die Aktien von Apple am Montag eine Bestmarke erreicht. Mit einem Kursplus von 4,3 Prozent auf 263,05 US-Dollar überwanden sie …

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.