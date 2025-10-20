Netflix Aktie auf Höhenflug - 20.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Netflix Aktie. Mit einer Performance von +4,16 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Netflix in den letzten drei Monaten Verluste von -1,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um -3,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,48 % gewonnen.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,21 % 1 Monat -1,44 % 3 Monate -1,49 % 1 Jahr +46,68 %

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 425 Mio. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 454,93 Mrd. wert.

Die Woche beginnt zwar ruhig, hat es aber in sich! Mit Netflix, Tesla und Intel nimmt die Quartalsberichtssaison in den USA Fahrt auf. Auch im DAX geht es langsam los, SAP berichtet. Die wichtigsten Termine der Woche!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix vor den am 21. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals und der seither …

eDesign Interactive wins four awards at the 20th Annual w3 Awards, selected from thousands of entries from leading brands and agencies worldwide.Morristown, New Jersey--(Newsfile Corp. - October 20, 2025) - Digital experience agency eDesign …

Netflix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.