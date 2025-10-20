Western Digital - Aktie rauscht in die Tiefe - 20.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von -3,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +84,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +8,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,24 %. Im Jahr 2025 gab es für Western Digital bisher ein Plus von +153,12 %.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,13 % 1 Monat +18,24 % 3 Monate +84,03 % 1 Jahr +137,27 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 343 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,65 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.